Caccia in Toscana, il WWF: "Insostenibile, ignora le indicazioni della scienza"

Domenica 20 settembre inizia la caccia in Toscana.

Anzi, ricomincia la caccia, dal momento che il 2 ed il 6 settembre vi è già stata purtroppo la preapertura, caccia anticipata (per alcune specie) ai primi di settembre, pratica dannosissima in genere ed in particolare dopo un’estate di estremo caldo e gravissima siccità. Ma a nulla sono serviti gli appelli delle Associazioni ambientaliste e animaliste alla Regione Toscana per posticipare la caccia.

Ma andiamo a vedere quali sono le regole del prelievo venatorio di quest’anno.

L’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA), massimo Ente scientifico in tema di fauna selvatica, come tutti gli anni, ai sensi della Legge nazionale sulla caccia (LN 157/92), ha fornito un parere su come meglio regolamentare l’attività venatoria e ridurne l’impatto sulla fauna.

La Regione Toscana ha seguito le indicazioni dell’ISPRA? In molti aspetti, ancora una volta, no.

In particolare la Regione continua ad autorizzare il prelievo già a settembre, mentre l’Istituto indica 1 ottobre come data minima per l’inizio della caccia.

Oltre ad iniziare troppo presto, per molte specie la caccia si chiuderà più tardi delle indicazioni dell’Istituto.

Quindi un prelievo troppo lungo, sia come data di inizio che di chiusura.

Inoltre si continua a non voler applicare il divieto diffuso delle munizioni di piombo, sostanza tossica per gli animali e per l’uomo.

E altro ancora.

Nella tabella sottostante sono segnalate le difformità fra indicazioni dell’ISPRA, nel suo parere fornito alla Regione, e quanto la Regione ha disposto con il calendario venatorio 2026-27.

Qualche passo avanti c’è stato, ma solo dopo ripetute indicazioni e richieste da parte dell’Unione Europea e anni di proteste e anche di azioni legali da parte delle Associazioni ambientaliste e animaliste, con cui si è giunti finalmente allo stop del prelievo a specie in grave crisi come il Combattente, la Pavoncella, la Tortora selvatica.

In Toscana siamo però ancora di fronte ad una caccia insostenibile, che continua a calpestare le indicazioni del mondo scientifico, e a basarsi più sulle richieste del mondo venatorio che sulle esigenze di tutela della fauna selvatica.

Siamo nel 2026 oppure ancora nel 1926?

Fonte: WWF per la Toscana