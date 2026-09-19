Cadavere recuperato in mare tra Piombino e San Vincenzo

I vigili del fuoco del Comando di Livorno, con il Reparto Volo di Cecina, sono intervenuti alle 16.30 a circa mezzo miglio dalla costa antistante la località di Rimigliano, fra Piombino e San Vincenzo (Livorno), per il recupero di un corpo senza vita individuato in mare nel tardo pomeriggio di oggi.

Sul posto la squadra di sommozzatori elitrasportati, in potenziamento al nucleo elicotteri, ha provveduto a recuperare il corpo con il verricello dell'elicottero e a trasportarlo a terra, dove lo attendevano la squadra di terra del distaccamento vigili del fuoco di Piombino, intervenuta anche con un gommone, la polizia di Stato e personale sanitario. Una volta a terra, il medico del 118 ha effettuato la constatazione del decesso.

Il corpo è stato avvistato da una barca di passaggio e al momento non è stato identificato. Da quanto appreso, si tratterebbe di un uomo di età compresa tra i 60 e i 70 anni. Sono in corso accertamenti da parte della polizia, intervenuta insieme ai vigili del fuoco.

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