Cadavere recuperato in mare tra Piombino e San Vincenzo

Cronaca Piombino
Condividi su:
Leggi su mobile

Si tratterebbe di un uomo tra i 60 e i 70 anni: sul posto vigili del fuoco, polizia e 118

I vigili del fuoco del Comando di Livorno, con il Reparto Volo di Cecina, sono intervenuti alle 16.30 a circa mezzo miglio dalla costa antistante la località di Rimigliano, fra Piombino e San Vincenzo (Livorno), per il recupero di un corpo senza vita individuato in mare nel tardo pomeriggio di oggi.

Sul posto la squadra di sommozzatori elitrasportati, in potenziamento al nucleo elicotteri, ha provveduto a recuperare il corpo con il verricello dell'elicottero e a trasportarlo a terra, dove lo attendevano la squadra di terra del distaccamento vigili del fuoco di Piombino, intervenuta anche con un gommone, la polizia di Stato e personale sanitario. Una volta a terra, il medico del 118 ha effettuato la constatazione del decesso.

Il corpo è stato avvistato da una barca di passaggio e al momento non è stato identificato. Da quanto appreso, si tratterebbe di un uomo di età compresa tra i 60 e i 70 anni. Sono in corso accertamenti da parte della polizia, intervenuta insieme ai vigili del fuoco.

Notizie correlate

Piombino
Cronaca
13 Settembre 2026

Sorpreso di notte in un laboratorio di ristorazione: arrestato per tentato furto a Piombino

È stato arrestato in flagranza per tentato furto un 40enne sorpreso durante la notte all'interno di un laboratorio di un'attività di ristorazione a Piombino, in provincia di Livorno. L'intervento è [...]

Grosseto
Cronaca
10 Settembre 2026

Un caso di West Nile a Grosseto, ben 22 di Dengue in tutta la Toscana

In Toscana a Marina di Grosseto si segnala un caso di infezione da virus West Nile, invece sono ventidue quelli di Dengue registrati in tutta la Regione in un'area nel [...]

Toscana
Cronaca
4 Settembre 2026

Fabio Mussi, la famiglia: "Non fiori, sostenete Mediterranea ed Emergency"

"La famiglia Mussi ringrazia tutte e tutti coloro che in queste ore stanno esprimendo cordoglio, affetto e vicinanza per la scomparsa di Fabio". Così si legge in una nota di [...]



Tutte le notizie di Piombino

<< Indietro

torna a inizio pagina