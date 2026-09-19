Camaiore, al via il cantiere anti-frana sulla strada di Fibbialla

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale per la sicurezza e la viabilità delle frazioni collinari. A Fibbialla, nelle Seimiglia, è partito un importante intervento di messa in sicurezza del versante e della strada di accesso alla frazione, grazie a un finanziamento di 165 mila euro ottenuto dal Comune di Camaiore attraverso un bando della Regione Toscana.

La strada di Fibbialla era stata interessata da un corpo franoso di quasi 100 metri, a seguito di una serie di smottamenti verificatisi nel tempo. Il fenomeno è stato aggravato dalle conseguenze dell’incendio del luglio 2022, che aveva indebolito parte del versante e la vegetazione, favorendo negli anni successivi, in particolare nel 2023 e nel 2024, il verificarsi di ulteriori movimenti franosi.

La situazione aveva messo a rischio la carrabilità e la viabilità dell’accesso al paese. Per questo l’Amministrazione era già intervenuta sulla parte più pericolosa del versante, con un primo investimento che aveva previsto la rimozione di una consistente quantità di materiale e l’installazione di una rete paramassi. Nella parte meno pericolosa erano stati invece collocati sulla carreggiata alcuni geoblocchi, utilizzati come protezione provvisoria del versante.

Adesso, con questa ulteriore opera, si potrà arrivare ad una messa in sicurezza definitiva della strada e del versante. Saranno rimossi i geoblocchi che oggi occupano la carreggiata e verrà quindi completato il lavoro di consolidamento e protezione dell’area con la messa in opera di un’ulteriore rete paramassi.

"È un intervento importante, perché riguarda una strada fondamentale per l’accesso alla frazione e la sicurezza di chi la percorre – spiega il Sindaco Marcello Pierucci -. Parallelamente, stiamo valutando la possibilità di intervenire anche su un’altra piccola frana presente all’inizio della strada per Fibbialla. L’ipotesi allo studio è quella di realizzare un intervento tampone, sul modello di quello già effettuato a Lombrici: i geoblochi che ora occupano la carreggiata saranno posizionati a protezione del versante, a mo’ di muro di contenimento, mantenendo quindi la funzione di sicurezza ma consentendo di liberare completamente la strada e ripristinare il transito sull’intera carreggiata".

Ma gli interventi per Fibbialla non riguardano soltanto la sicurezza stradale. Nei prossimi giorni, l’Amministrazione affiderà un incarico per la progettazione di un nuovo parcheggio in prossimità della chiesa del paese, con una capienza prevista di 8-10 posti auto.

"L’obiettivo, già dichiarato quattro anni fa in campagna elettorale, era quello di garantire a ciascuna frazione, ove possibile, un nuovo spazio adeguato per la sosta, come è giusto che sia – conclude il Sindaco -. In questi anni di governo della Città abbiamo portato a termine numerosi nuovi parcheggi, e molti altri ne nasceranno da qui a un anno. Compreso Fibbialla, dove, nel tempo, abbiamo investito molte risorse per un percorso di riqualificazione e messa in sicurezza a favore dell’accesso e della viabilità del borgo".

Fonte: Ufficio stampa Comune di Camaiore