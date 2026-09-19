Controlli dei carabinieri nel Cuoio: 75 persone identificate e 34 veicoli verificati

Servizio straordinario della Compagnia di San Miniato contro lo spaccio e per la sicurezza stradale. Controllati anche tre esercizi pubblici, tre le sanzioni al Codice della strada
Controlli straordinari del territorio nella tarda serata di venerdì 18 settembre da parte dei Carabinieri della Compagnia di San Miniato, impegnati nei Comuni di Santa Croce sull'Arno e Montopoli in Val d'Arno nell'ambito di un servizio mirato alla prevenzione e al contrasto dei reati legati agli stupefacenti e alla sicurezza della circolazione stradale.
L'attività ha coinvolto i militari dell'Aliquota Radiomobile e il personale delle Stazioni Carabinieri di Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno, Ponte a Egola, San Romano, Peccioli e Terricciola.
Nel corso del servizio sono state identificate 75 persone e controllati 34 veicoli. I militari hanno inoltre effettuato verifiche in tre esercizi pubblici ed elevato tre sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.
I controlli rientrano nelle periodiche attività preventive disposte dalla Compagnia di San Miniato sul territorio, con l'obiettivo di aumentare la percezione di sicurezza e contrastare i fenomeni di illegalità diffusa.
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