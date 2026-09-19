Controlli dei carabinieri nel Cuoio: 75 persone identificate e 34 veicoli verificati

Controlli straordinari del territorio nella tarda serata di venerdì 18 settembre da parte dei Carabinieri della Compagnia di San Miniato, impegnati nei Comuni di Santa Croce sull'Arno e Montopoli in Val d'Arno nell'ambito di un servizio mirato alla prevenzione e al contrasto dei reati legati agli stupefacenti e alla sicurezza della circolazione stradale.

L'attività ha coinvolto i militari dell'Aliquota Radiomobile e il personale delle Stazioni Carabinieri di Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno, Ponte a Egola, San Romano, Peccioli e Terricciola.

Nel corso del servizio sono state identificate 75 persone e controllati 34 veicoli. I militari hanno inoltre effettuato verifiche in tre esercizi pubblici ed elevato tre sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

I controlli rientrano nelle periodiche attività preventive disposte dalla Compagnia di San Miniato sul territorio, con l'obiettivo di aumentare la percezione di sicurezza e contrastare i fenomeni di illegalità diffusa.