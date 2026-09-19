Controlli della polizia a Camaiore: sospesa la licenza a un locale pubblico

Cronaca Camaiore
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Il provvedimento, disposto dal questore di Lucca, arriva dopo che un cliente era stato sorpreso a disfarsi di dosi di cocaina già confezionate

Controlli del territorio a Camaiore (Lucca): notificata la sospensione della licenza ex art. 100 Tulps a un locale pubblico da parte della polizia di Stato.

In seguito all'operazione straordinaria di controllo del territorio condotta lo scorso 15 settembre dal commissariato di Viareggio (Lucca) nell'intero territorio comunale di Camaiore, la polizia ha dato esecuzione al provvedimento di sospensione della licenza dell'esercizio pubblico. Il provvedimento, spiegano dalla questura in una nota, è stato disposto dal questore della provincia di Lucca ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a conclusione dell'istruttoria avviata dalla divisione polizia amministrativa e sociale sulla base degli elementi emersi durante i recenti controlli.

In tale occasione, infatti, gli agenti del commissariato, prosegue la questura, "avevano sorpreso all'interno del locale un soggetto che, nel tentativo di eludere le verifiche, aveva cercato di disfarsi di un involucro contenente diverse dosi di cocaina già confezionate e pronte per lo spaccio, motivo per cui l'uomo era stato denunciato a piede libero. A seguito degli accertamenti e rilevato che l'esercizio pubblico rappresentava un concreto punto di riferimento per il consumo e la cessione di sostanze stupefacenti, costituendo un pericolo per l'ordine, la sicurezza e la moralità pubblica, il questore ne ha decretato la sospensione della licenza per la durata di 30 giorni, con contestuale chiusura dell'attività".

Oggi gli agenti del commissariato di Viareggio hanno provveduto alla notifica del decreto al titolare del locale ed all'apposizione dei relativi sigilli all'ingresso dell'esercizio.

L'attività, si spiega ancora, si inserisce nell'ambito della costante ed incisiva azione della polizia di Stato volta a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e a garantire la sicurezza dei cittadini, prevenendo la trasformazione dei locali pubblici in luoghi di degrado e di illegalità.

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