Empoli ospita la terza edizione del raduno di motorismo storico 'Incanto d'altri tempi'

Il fascino del collezionismo su due e quattro ruote torna ad animare le strade cittadine. Nella giornata di oggi, domenica 20 settembre, Empoli ospita la terza edizione del raduno di motorismo storico intitolato "3° Edizione: Incanto d'altri tempi".

L'iniziativa è promossa dal Moto Club Empoli dal 1983 insieme alla sezione AVIS Comunale di Empoli, e si avvale del patrocinio del Comune di Empoli. Un appuntamento consolidato che richiama appassionati da tutta la zona, pronti a mostrare pezzi rari tra sidecar, motocarri, auto, moto e scooter d'epoca.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

La sede operativa dell'evento è fissata presso i locali dell'AVIS Comunale di Empoli in Via Guido Rossa, 1 - 50053 Empoli (FI), punto di ritrovo designato per tutte le fasi della manifestazione.

Apertura iscrizioni: Le registrazioni dei partecipanti si tengono dalle ore 08.30 alle 11.00 al costo fissato di 10 Euro .

Giro panoramico: Alle ore 11.00 è prevista la partenza del giro panoramico lungo le colline toscane .

Conclusione: Il rientro dei mezzi è previsto per le ore 13.00, a cui seguiranno la premiazione e il pranzo.

BOX INFORMAZIONI E CONTATTI

Per richiedere dettagli sull'evento o per le modalità d'iscrizione, l'organizzazione ha reso noti i seguenti recapiti:

Alberto Luchini: +39 336 652 402

Gilberto Luchini: +39 333 395 0734

E-mail: "empoli.comunale@avis.it"

La manifestazione vede la collaborazione dell'Associazione Culturale Veicoli d'Epoca "Scuderia S. Andrea" e di Grafiche Alderighi.