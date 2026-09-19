Festa del Commercio, Pontedera torna a vivere il centro città: successo per il grande ritorno dopo nove anni

Famiglie, giovani, musica, spettacolo e tanta convivialità: la Festa del Commercio torna nel cuore di Pontedera e conquista la città. Un ritorno atteso e tutt’altro che scontato, dopo circa nove anni di pausa, che ha visto il centro della città della Vespa riempirsi di persone, entusiasmo e voglia di stare insieme. L’iniziativa, promossa da Confesercenti Provincia di Pisa insieme al Comune di Pontedera e al Centro Commerciale Naturale “We Are Pontedera”, ha registrato una partecipazione importante, con una risposta molto positiva anche da parte delle attività commerciali del centro. Un mix di ingredienti che ha permesso alla Festa del Commercio di tornare protagonista con la presenza delle famiglie, il coinvolgimento dei giovani, la convivialità e un programma di intrattenimento capace di animare le vie del centro e accompagnare lo shopping e le attività commerciali.

«Siamo particolarmente felici di questo risultato – dichiarano il Responsabile di Confesercenti Provincia di Pisa Claudio Del Sarto e la Presidente del direttivo di Pontedera Valentina Aurilio – perché il ritorno della Festa del Commercio, dopo circa nove anni di stop, non era affatto un risultato scontato. La risposta della città è stata importante e ci restituisce la convinzione che, quando istituzioni, associazioni di categoria, commercianti e professionisti dello spettacolo lavorano insieme, si possono costruire eventi capaci di lasciare il segno». Un ringraziamento particolare viene rivolto all’Amministrazione comunale di Pontedera, per il supporto e la collaborazione «La vicinanza dell’Amministrazione alle attività commerciali è un segnale importante. Eventi come questo dimostrano quanto sia fondamentale lavorare insieme per rendere il centro cittadino sempre più vivo, attrattivo e partecipato».

Parole di apprezzamento anche per Mentor Group e, in particolare, per il suo respopnsabile Roberto Arzilli, che ha contribuito alla realizzazione dell’evento portando a Pontedera artisti di livello internazionale e professionisti dello spettacolo. «Mentor Group ha portato una vera ventata di eleganza e qualità alla manifestazione – sottolineano i due dirigenti di Confesercenti – grazie ad artisti internazionali e professionisti capaci di trasformare l'intrattenimento in un vero valore aggiunto per l'evento. Il risultato finale è stato importante e dimostra che la qualità paga».

Confesercenti Provincia di Pisa conferma così il proprio impegno a fianco delle imprese e del commercio locale, ribadendo il ruolo dell’associazione come una delle realtà di riferimento del mondo imprenditoriale e commerciale di Pontedera, in prima linea nella promozione di eventi di qualità e in un’organizzazione sempre più strutturata e professionale. «Questa Festa del Commercio ci consegna un messaggio chiaro: Pontedera ha voglia di vivere il proprio centro e le attività commerciali hanno bisogno di iniziative capaci di portare persone, energia e qualità. Il nostro obiettivo è continuare su questa strada, costruendo insieme nuovi appuntamenti e nuove occasioni per valorizzare il cuore della città»

Fonte: Confcommercio Pisa