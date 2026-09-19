Firenze, flash mob Fp Cgil contro il precariato al Ministero della Giustizia

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Lunedì 21 settembre presidio davanti al Palazzo di Giustizia: in scadenza il 30 settembre i contratti PNRR di 1.600 lavoratori a livello nazionale

"Basta precariato al Ministero della Giustizia": lunedì 21 settembre flash mob Fp Cgil dalle 10 alle 11 davanti al Palazzo di Giustizia di Firenze in viale Guidoni 61.

Il 30 settembre scade infatti l’ulteriore proroga dei contratti di 1600 lavoratori e lavoratrici (a livello nazionale) assunti con il PNRR e che sono rimasti fuori dalle assunzioni a tempo indeterminato. La Fp Cgil ha indetto per lunedì 21 settembre una giornata di mobilitazione in tutt’Italia con presìdi, volantinaggi e assemblee per chiedere la loro stabilizzazione totale.

"È merito del personale se i tempi della giustizia stanno migliorando, sarebbe assurdo e inaccettabile disperderne le professionalità continuando a non investire su tutte le lavoratrici e i lavoratori del Ministero della giustizia", dice la Fp Cgil. Che aggiunge: "Chiediamo di estendere la proroga dei contratti di lavoro in scadenza al 30 settembre almeno fino al 31 dicembre di quest’anno, nonché di individuare subito le risorse necessarie alla assunzione definitiva nell’ambito della prossima legge di bilancio e, non da ultimo, tutelare la condizione professionale di tutto il personale del Ministero della giustizia e di tutti i precari PNRR. Per questo abbiamo proposto diversi emendamenti alle commissioni parlamentari che stanno discutendo in queste ore la conversione in legge del DL PA 2026".

Fonte: Ufficio stampa Cgil Toscana e Firenze

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