Fucecchio, i 25 anni della Consulta del Volontariato al Teatro Pacini

Il convegno si è tenuto sabato 19 settembre al Teatro Pacini, incentrato sul ruolo del volontariato nella comunità fucecchiese e che ha visto la partecipazione della portavoce del Forum Toscano del Terzo Settore Claudia Firenze, insieme all'assessore al volontariato Emiliano Lazzeretti, al presidente della Consulta Vittorio Santini, all'ex presidente della Consulta Marco Peruzzi e alla sindaca Emma Donnini. L'incontro ha offerto un'importante occasione di riflessione sul presente e sul futuro delle associazioni, mettendo in luce il valore della partecipazione e della collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio.

"Con questo evento vogliamo proseguire la bella esperienza della Consulta del Volontariato che oggi compie 25 anni – ha dichiarato l'assessore Emiliano Lazzeretti –. In questo percorso la Consulta ha realizzato tantissime cose: tra queste la Rete Solidale, che tramite gli assistenti sociali cerca di rispondere ai bisogni delle famiglie in difficoltà. E proprio da questa rete nascerà a breve l'Emporio Solidale, che permetterà di dare dignità a queste persone. A fine anno partirà anche un percorso con le classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori, attraverso il quale vogliamo far conoscere agli studenti il volontariato e le associazioni presenti sul territorio. Tutto questo è stato e continua ad essere possibile grazie alle oltre 70 associazioni che arricchiscono la nostra comunità, di cui circa 40 aderenti alla Consulta. Per questo vogliamo proseguire un percorso che da 25 anni mette al centro il mondo del volontariato e dell'associazionismo".

Al convegno è stata presentato il report, realizzato dall'ex presidente della Consulta Marco Peruzzi, che ha lavorato tramite un questionario per produrre appunto una prima "indagine" sullo stato "di salute" del ricco e variegato tessuto associazionistico fucecchiese. Peruzzi ha illustrato le peculiarità, i punti di forza ma anche quelli su cui intervenire per il futuro, come ad esempio il ricambio generazionale e la "sburocratizzazione" degli adempimenti associativi. Analisi che è stata poi integrata da Claudia Firenze, portavoce del Forum toscano del terzo settore: "La riforma del Terzo Settore di partenza era pensata bene per dare un'organizzazione a tutto il settore e perché per la prima volta si riconosceva la figura del volontariato – ha spiegato Claudia Firenze –. Penso quindi che in futuro la politica debba riprendere in mano il tema del volontariato, mentre dal canto loro le associazioni devono imparare a collaborare, unire le forze e coinvolgere i giovani, il nostro futuro". Sulla necessità di investire nelle nuove generazioni è intervenuto anche il presidente della Consulta, Vittorio Santini, che ha citato le tante associazioni locali che spaziano su moltissimi ambiti: "A Fucecchio il mondo dell'associazionismo e del volontariato è molto attivo e partecipato, ma oggi occorre anche guardare al futuro e per farlo è necessario educare i giovani ad assumersi le responsabilità".

Nel corso della mattinata è stato inoltre consegnato il primo Premio "Anna Poletti – Giovani per la Comunità", istituito dalla famiglia di Anna Poletti per ricordarne l'impegno straordinario nel volontariato e nella fondazione della Consulta. Il riconoscimento, accompagnato da un contributo di mille euro, è stato assegnato all'associazione Fucecchioèlibera.

"Ringrazio tutte le persone e le associazioni che rendono così ricca e speciale la città di Fucecchio – ha concluso la sindaca Emma Donnini –. Come amministrazione comunale siamo da sempre vicini al mondo dell'associazionismo e continueremo ad esserlo, nella consapevolezza di quanto sia importante per la nostra comunità un tessuto associativo così ricco, presente e attivo".

Fonte: Ufficio stampa Comune di Fucecchio