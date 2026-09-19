Giovanisì, al Next Generation Fest arriva il camper di ISPRO per i multiscreening

Il 10 ottobre prevenzione oncologica a portata di mano. ISPRO – Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica partecipa al Next Generation Fest con il proprio camper dedicato ai multiscreening che approda al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze.

Per l'intera giornata, il mezzo mobile sarà presente nell'area del festival per avvicinare i giovani e tutti i partecipanti ai temi della prevenzione e dei corretti stili di vita. A bordo dell'unità mobile sono attivi diversi servizi dedicati alla prevenzione della salute. I cittadini che ne hanno diritto potranno effettuare gli esami previsti per lo screening mammografico e/o lo screening cervicale, oltre a poter ritirare e consegnare direttamente il kit per la ricerca del sangue occulto fecale, nell'ambito dello screening del colon-retto. L'accesso agli esami di screening avviene in modo semplice e diretto: inquadrando il QR o andando su: https://didisi.ispro.toscana.it/, si accede a un breve questionario online. La compilazione del form consentirà di verificare l'eleggibilità per lo screening prescelto e di essere successivamente ricontattati da ISPRO per la definizione dell'appuntamento direttamente durante l'evento. Inoltre le persone avranno la possibilità di visitare ed interagire con il portale Ispro dedicato agli stili di vita: alimentazione, protezione della pelle, movimento, lotta al fumo.

“Promuovere la cultura della prevenzione fin da giovani è fondamentale e significa investire nel futuro della nostra comunità – ha detto Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione, ideatore di Next Generation Fest e coordinatore di Giovanisì – Ringrazio ISPRO che ci aiuta con la presenza a NGF ad avvicinare ragazze e ragazzi ai temi della prevenzione oncologica, offrendo strumenti concreti, informazioni e occasioni di partecipazione attiva. La diagnosi precoce, l’attenzione alla propria salute e l’adozione di stili di vita corretti non sono solo comportamenti individuali, ma scelte che rafforzano il benessere collettivo e la qualità della vita dei giovani e delle loro famiglie”.

“Grazie di cuore a ISPRO per la partecipazione anche a questa edizione di NGF- ha detto l’assessora al diritto alla Salute Monia Monni - La presenza del camper rappresenta infatti un segnale concreto dell’impegno della Regione nel portare la prevenzione oncologica vicino ai giovani, offrendo strumenti immediati, informazioni affidabili e occasioni di partecipazione attiva. Anche così ci prendiamo cura del nostro futuro, in una maniera sempre più consapevole”.

“Essere vicini alle nuove generazioni e lavorare con loro sulla prevenzione primaria e secondaria è un investimento certo per il futuro - dichiara la Direttrice Generale di ISPRO, Simona Dei - Crediamo fortemente nei ragazzi come testimonial di messaggi fondamentali: il volersi bene, l'adozione di stili di vita salutari e la consapevolezza dell'importanza della prevenzione oncologica”.

Il Next Generation Fest è il più grande evento gratuito in Italia rivolto alle GenZ e Gen Alfa! Migliaia di giovani affolleranno il Teatro del Maggio, per assistere agli speech e agli interventi ispirazionali di speaker del mondo dello spettacolo e dello sport, ma anche di artisti, divulgatori, imprenditori e content creator

L’iniziativa è organizzata dalla Presidenza della Regione Toscana e da Giovanisì, con la collaborazione di ARTI e Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, ed è finanziata interamente dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in attuazione dell’accordo FPG 2024-2026, Intesa 127/2024. L’evento è patrocinato da: Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Agenzia Italiana per la Gioventù.

Tra i media partner (in progress): Sky TG24 (esclusiva tv nazionale), ANSA, L'Espresso, La Repubblica, Qn La Nazione, Luce! , Corriere Fiorentino, intoscana.it

Per iscriversi gratuitamente al Next Generation Fest 2026 (posti limitati), giovanisi: https://giovanisi.it/nextgenerationfest/

Per info: 800.098.719 (lun-ven. 9.30-16) – ngf@giovanisi.it

Per le colleghe e i colleghi della stampa:

- I giornalisti che intendono accreditarsi per seguire l’evento possono farlo compilando il modulo all’indirizzo : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCTsxEOHuPBIIA52UELMPvLFFrOELRobFDPk_Hmgo0joSuDQ/viewform

- Per iscriversi al gruppo whatsapp: https://tinyurl.com/yjrracu4

Fonte: Regione Toscana