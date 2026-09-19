Inaugurata la quarta Notte Bianca dello Sport

È stata inaugurata questo pomeriggio la quarta edizione della Notte Bianca dello Sport, organizzata dal Comune di Pisa. A partire dalle ore 17.30 strade, piazze e lungarni del centro storico si sono trasformati in una grande area dedicata allo sport, con la partecipazione di circa 100 associazioni sportive e oltre 100 stand e postazioni. L’inaugurazione ufficiale si è svolta alle ore 18.30 con la sfilata delle associazioni sportive, alla presenza del sindaco di Pisa Michele Conti, dell’assessore allo sport Frida Scarpa, del Delegato del Rettore dell’Università di Pisa Marco Macchia, del presidente del CdA di Pisamo Alberto Giovannelli e di Fabrizio Santangelo, presidente della commissione ACES Italia, insieme agli altri quattro commissari europei di ACES presenti in città.

La presenza della delegazione ACES si inserisce nel percorso di candidatura di Pisa a Città Europea dello Sport 2028. I cinque commissari sono in città da alcuni giorni per visitare associazioni e impianti sportivi e conoscere il sistema sportivo pisano. Nel corso della loro permanenza prendono parte anche alla Notte Bianca dello Sport e, domenica mattina, al Miniduathlon sui Lungarni.

"La Notte Bianca dello Sport è diventata in quattro anni uno degli appuntamenti più partecipati della città e vedere oggi il centro storico animato da circa cento associazioni è la dimostrazione della ricchezza del movimento sportivo pisano – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti –. Dietro ogni società ci sono dirigenti, tecnici e volontari che durante tutto l'anno mettono a disposizione tempo e competenze, soprattutto per i nostri giovani, svolgendo una funzione importante per tutta la comunità. Come Amministrazione abbiamo scelto di investire sullo sport: abbiamo lavorato sull'impiantistica, sulla valorizzazione delle associazioni e sulla promozione dello sport di base, accessibile a tutti, fino ai grandi eventi. Un impegno che guarda soprattutto ai più giovani, ai quali vogliamo offrire sempre maggiori opportunità per praticare sport, crescere insieme e vivere gli spazi della città. La candidatura di Pisa a Città Europea dello Sport 2028 si inserisce in questo percorso e la presenza in questi giorni dei commissari ACES rappresenta un'occasione per mostrare concretamente quanto è stato fatto. La Notte Bianca restituisce forse l'immagine più immediata di questo lavoro: una città che mette insieme associazioni, istituzioni, famiglie e giovani e che riconosce allo sport un ruolo centrale nella crescita e nella socialità".

"Questa quarta edizione restituisce in una sola serata la ricchezza e la varietà dello sport pisano – dichiara l'assessore allo sport Frida Scarpa –. Circa cento associazioni e oltre cento stand significano discipline diverse e soprattutto tante persone che lavorano ogni giorno per permettere a bambini, ragazzi e adulti di praticare attività sportiva. La Notte Bianca nasce proprio per valorizzare questo patrimonio, portandolo fuori dagli impianti e dando a tutti la possibilità di incontrare le associazioni e provare direttamente le discipline. Quest'anno abbiamo voluto dare ancora più spazio anche al rapporto tra Pisa e l'Arno, coinvolgendo le società remiere e offrendo a bambini e ragazzi la possibilità di avvicinarsi al canottaggio. Così come abbiamo voluto valorizzare il Gioco del Ponte potendo far sì che i più giovani conoscano questa tradizione che sempre più sotto l’aspetto sportivo necessità di preparazione atletica. Inoltre è un modo per dare visibilità alle Magistrature che svolgono un lavoro importante per tutto l’anno. La presenza dei commissari ACES aggiunge un significato particolare a questa edizione e la candidatura a Città Europea dello Sport 2028 è la conseguenza di un percorso costruito negli ultimi tre anni e mezzo, partendo da una visione dello sport come infrastruttura sociale. Un ecosistema che può contribuire a contrastare il disagio giovanile e le disuguaglianze e produrre ricadute positive sul piano sociale, della salute, dell'economia e del turismo. La Notte Bianca rappresenta una delle immagini più immediate di questo percorso".

La Notte Bianca dello Sport

La manifestazione coinvolge un ampio percorso nel centro storico tra piazza Garibaldi, Ponte di Mezzo, piazza XX Settembre, largo Ciro Menotti, Logge di Palazzo Gambacorti, Logge di Banchi e i lungarni Gambacorti, Galilei, Pacinotti e Mediceo. Le associazioni partecipano con stand, postazioni e spazi dedicati alle diverse discipline, proponendo dimostrazioni ed esibizioni e offrendo al pubblico la possibilità di conoscere e provare direttamente le attività sportive.

Tra gli appuntamenti della serata anche lo sport in Arno, con la regata tra la barca di Pisa e quella di Capraia e Limite, e l’esibizione di danza verticale. Tra le novità dell’edizione 2026 anche una presenza ancora più significativa delle discipline remiere: in Arno sono presenti le imbarcazioni delle diverse società cittadine, mentre allo scalo dei Renaioli i canottieri accolgono bambini e ragazzi, offrendo loro la possibilità di avvicinarsi al canottaggio e salire sulle imbarcazioni per provare direttamente l’esperienza in acqua.

Nel corso della manifestazione premiazioni dedicate ad atleti e realtà sportive cittadine. Tra queste quella del Pisa Beach Soccer, reduce dalla conquista del quarto scudetto della propria storia, il secondo consecutivo. Tra gli sportivi premiati anche gli schermidori pisani Filippo Macchi e Martina Batini, protagonisti ai massimi livelli internazionali. Macchi ha conquistato ai Mondiali di Hong Kong 2026 la medaglia d’argento individuale nel fioretto e l’oro nella gara a squadre, oltre all’oro a squadre agli Europei di Antony 2026. Batini ha conquistato l’oro a squadre nel fioretto ai Mondiali di Hong Kong 2026 e agli Europei di Antony 2026, dopo il successo europeo ottenuto anche a Genova nel 2025.

La Notte Bianca dello Sport si inserisce nell’ambito della Settimana Europea dello Sport – European Week of Sport, iniziativa promossa ogni anno per favorire la pratica sportiva e diffondere stili di vita sani e attivi. La manifestazione è organizzata dal Comune di Pisa, con la partecipazione di Pisamo e con il patrocinio dell’Università di Pisa, del Coni Toscana, della Commissione europea e del Dipartimento per lo Sport. Sponsor tecnici Acque, HTS Verde Sportivo e Decathlon.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Pisa

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