Incendio a Pisa, a fuoco una baracca in legno in via del Brennero

Incendio nella tarda serata di venerdì 18 settembre in via del Brennero a Pisa, dove una baracca in legno è stata avvolta dalle fiamme.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta intorno alle 23 e ha provveduto a spegnere l'incendio, procedendo successivamente alla messa in sicurezza dell'area.

Non si registrano persone ferite. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato di Pisa. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.

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