Incidente sulla SS439, traffico bloccato a Castelnuovo di Val di Cecina

A causa di un incidente, lungo la strada statale 439 "Sarzanese Valdera" il traffico è provvisoriamente bloccato, in corrispondenza del comune di Castel Nuovo di Val Cecina, in provincia di Pisa.

Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un’autovettura ed una motocicletta ed ha causato il ferimento di due persone.

Il personale Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine sono sul posto per ripristinare la regolare transitabilità nel più breve tempo possibile.

Anas (Gruppo FS) ricorda che "Quando sei alla guida tutto può aspettare!" – "Guida e Basta!". Per una mobilità informata è disponibile il Servizio Clienti "Pronto Anas" al numero verde gratuito 800.841.148.

Fonte: Ufficio stampa ANAS