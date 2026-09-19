Lega, Cordone: "Trentesima volta a Pontida, con Salvini più forti per continuare a guidare l'Italia"

Marco Cordone, segretario di sezione e vicesegretario provinciale vicario di Firenze della Lega, annuncia la partecipazione alla prossima edizione del raduno di Pontida, alla quale afferma di prendere parte per la trentesima volta. Cordone sarà presente insieme ad Andrea Crippa, commissario della Lega in Toscana, e a rappresentanti delle sezioni toscane, comprese quelle di Fucecchio-Cerreto Guidi, Gambassi Terme-Montaione.

"Anche quest'anno, per la trentesima volta, sarò presente al raduno di Pontida insieme ad Andrea Crippa (Commissario della Lega in Toscana) e a tanti rappresentanti delle Sezioni toscane della Lega", afferma Cordone, richiamando i principi di libertà associati al Giuramento della Lega Lombarda del 1177.

Per Cordone, il raduno rappresenta anche un momento per ribadire il ruolo della Lega all'interno della coalizione di centrodestra al governo. "Ogni anno andiamo a Pontida per ritrovare la nostra vera identità", dichiara, sottolineando che l'appuntamento sarà anche il primo senza Umberto Bossi.

Tra i temi indicati da Cordone figurano Autonomia, sicurezza, riduzione delle tasse e difesa della cultura e dell'identità occidentale. Nel suo intervento cita inoltre il contrasto a quello che definisce "l'uso politico dell'Islam" e auspica che i libri di Oriana Fallaci vengano letti nelle scuole, in occasione del ventennale della sua scomparsa.

Cordone sottolinea infine il ruolo del segretario federale Matteo Salvini, affermando: "Salvini è il nostro segretario federale; con lui più forti per continuare a guidare l'Italia anche a difesa dei valori dell'Occidente".

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