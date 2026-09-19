Lumos Pistoia, pre-season chiusa con la vittoria su Cremona

Si chiude nel migliore dei modi la pre-season della Lumos Pistoia Basket 2000: a poco più di una settimana dal debutto nel campionato 2026/27 di Serie A2 Old Wild West contro la Libertas Livorno, i biancorossi sono riusciti ad avere ragione per 82-79 sulla Juvi Cremona nell’ultima amichevole andata in scena al PalaZola Venturi di Zola Predosa. Una gara equilibrata per tre quarti prima che gli uomini di coach Franco Ciani trovassero il parziale per mettere le mani sulla partita per poi subire il ritorno della Ferraroni e spuntarla nel finale punto a punto.

Trascinatori i due americani biancorossi Caleb Walker ed Ife Ajayi, che hanno chiuso rispettivamente con 18 e 16 punti in una serata da autentici protagonisti e veri e propri match winner. Poco sotto Simone Zanotti, che ha messo la sua firma nel break che ha fatto volare la Lumos ad inizio quarto periodo, chiudendo con 15 punti. Una sfida dunque che darà ulteriori ed importanti indicazioni ai biancorossi, oggi capaci di rispondere sempre colpo su colpo agli avversari e di reagire anche al contro-parziale della Juvi nel caldissimo finale di gara. Adesso la testa e l’attesa vanno tutte verso la prima giornata di campionato, con il gruppo biancorosso mostratosi ancora una volta estremamente compatto.

PRIMO TEMPO Subito equilibrio tra le due formazioni, con Walker e l’ex Anumba a prendersi le luci della ribalta e a gravitare in poco tempo intorno alla doppia cifra. La tripla di Ajayi crea il primo mini-margine per i biancorossi (14-10): un tesoretto che la Lumos riesce a portarsi in dote fino al termine del primo quarto. La Juvi si ripresenta sul parquet con grande piglio e ribalta la situazione grazie alle bombe di Barbante e Restelli (20-21). Immediata la reazione di Pistoia con Zanotti e Benetti che ridanno l’inerzia e con coach Cardani che comprende il momento di difficoltà dei suoi. A trascinare ancora i lombardi è Anumba ma gli uomini di Franco Ciani riescono comunque a toccare il massimo vantaggio con Novori da dietro l’arco (37-30). Cremona tuttavia non si perde per strada e rimane non troppo distante al momento dell’intervallo lungo.

SECONDO TEMPO Alla ripresa delle ostilità è ancora la Lumos a tentare l’allungo con il solito Ajayi e i primi punti di Mouaha (45-37). Si attiva dunque dall’altra parte Reed, che insieme a Bruttini riesce a concretizzare il nuovo riavvicinamento ad un solo possesso di distanza. Pistoia non ci sta a cedere l’inerzia e la tripla del “nuovo firmato” Filloy (63-58) funge da sveglia generale nel momento più complicato. Nella prima metà di quarto periodo, infatti, i biancorossi riprendono il comando delle operazioni con un super-parziale che vede Zanotti colpire sia dal pitturato che dalla lunga (78-65). La reazione della Juvi è altrettanto forte: Maspero e Reed trascinano i lombardi con un altro impressionante break che li riporta a contatto, regalando così un finale di gara all’insegna dell’incertezza. Sono degli americani biancorossi i punti che consegnano definitivamente la posta in palio alla Lumos Pistoia, che chiude così la sua pre-season con un una vittoria.

IL TABELLINO DI LUMOS PISTOIA-FERRARONI JUVI CREMONA 82-79

PARZIALI: 20-15, 40-35, 64-60

LUMOS PT: Benetti 4, Bettiol 6, Walker 18, Schina 2, Mouaha 6, Novori 6, Saccaggi 1, Pollone 2, Filloy 6, Ajayi 16, Zanotti 15. All: Ciani

JUVI CR: Cicchetti 3, Anumba 17, Boschiroli n.e., Conti 3, Bruttini 8, D’Almeida, Maspero 12, Barbante 10, Rosolino n.e., Reed 17, Restelli 9, Bottioni n.e.. All.: Cardani

Fonte: Ufficio stampa Pistoia Basket 2000 Ssdarl