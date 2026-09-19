Marianna Aprile inaugura la Winter School 2026 della Fondazione Montanelli

Sarà la nota giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice Marianna Aprile a inaugurare ufficialmente la quinta edizione della Winter School in Giornalismo Internazionale e Nuovi Media. L'appuntamento è fissato per sabato 3 ottobre alle ore 16:30 presso il Teatro Pacini di Fucecchio (FI), in un evento ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria aperto a tutta la cittadinanza.

Firma di punta del panorama dell'informazione italiana, Marianna Aprile è attualmente volto televisivo di spicco di LA7, dove conduce il talk show politico In Onda. Firma inoltre la rubrica settimanale sulla rivista Marie Claire intitolata “Momento Critico”.

Nel corso della sua eclettica carriera ha spaziato con successo dalla carta stampata alla radio (conducendo programmi per Rai Radio 1 e Radio 24), fino alla saggistica e alla narrativa, firmando volumi di successo tra cui Il grande inganno, In balia e il più recente La promessa. La sua presenza offrirà un prezioso momento di confronto sui mutamenti della professione giornalistica nell'era digitale.

La Winter School, promossa dalla Fondazione Montanelli Bassi ETS nata per volontà di Indro Montanelli, si rivolge a studenti universitari e giovani già avviati alla professione giornalistica. Il percorso formativo è riservato a massimo 20 posti, è completamente gratuito grazie al sostegno degli enti finanziatori e prevede una formula weekend che si svilupperà dal 3 al 25 ottobre presso il Palazzo Montanelli Della Volta, articolandosi in 8 incontri con 15 relatori professionisti ed esperti di geopolitica. A completare l'offerta didattica di quest'anno, nei giorni 7 e 8 novembre, si terranno due giornate di laboratorio di scrittura giornalistica guidate da Antonella Scott (Il Sole 24 Ore) ed Edoardo Anziano (IrpiMedia).

L'iniziativa gode del patrocinio di enti locali e istituzionali, tra cui Fondazione CR Firenze, Regione Toscana e Comune di Fucecchio, con il supporto dell'Università di Pisa (Dipartimento di Scienze Politiche) e dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana. Il programma prevede un massimo di 20 partecipanti e la chiusura il 25 ottobre con l'intervento della giornalista Francesca Schianchi (La Stampa, La7).

Per informazioni e prenotazioni circa le iniziative del 3 e del 25 ottobre rivolgersi all’indirizzo formazione@fondazionemontanelli.it

Il 3 ottobre è anche il giorno dell'inaugurazione della mostra WORLDWIDE Indro, una piccola esposizione per valorizzare le collezioni librarie e archivistiche della sede.

Protagoniste dell'iniziativa sono le opere di Indro Montanelli tradotte nel mondo: oltre settanta edizioni in lingue diverse – tra cui coreano, giapponese, albanese, romeno, spagnolo, russo, serbo, greco, tedesco, inglese, francese, ceco e finlandese – che ne mostrano la vasta fortuna editoriale. Il percorso espositivo, corredato da teche e pannelli informativi, ricostruisce inoltre la presenza e la capillare diffusione dei suoi titoli nei cataloghi delle principali biblioteche internazionali.

La mostra resterà aperta, negli orari della Fondazione (martedì, giovedì sabato e domenica dalle 15 alle 19), fino al 31 dicembre 2026.

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Fonte: Fondazione Montanelli Bassi ETS