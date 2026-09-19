Marty Day 2026 a Lazzeretto: prevenzione e salute dei bambini nel ricordo di Martina

Torna domenica 20 settembre a Lazzeretto di Cerreto Guidi il Marty Day, giornata dedicata alla memoria di Martina Mariotti e alla promozione della prevenzione e della salute tra bambini e famiglie. L'iniziativa, giunta alla quinta edizione, è organizzata in collaborazione con AVIS Cerreto Guidi e il Circolo ARCI Pietro Tozzini, con il patrocinio del Comune di Cerreto Guidi.

Per tutta la giornata saranno disponibili controlli e attività gratuite dedicate alla salute. In mattinata gli stand saranno aperti anche agli adulti, mentre nel pomeriggio le attività saranno rivolte ai bambini.

Tra le novità dell'edizione 2026 figurano le visite oculistiche, realizzate in collaborazione con CSO di Scandicci, e uno spazio dedicato al NUE 112, il numero unico europeo per le emergenze, nel quale i più piccoli potranno apprendere, attraverso attività semplici e adatte alla loro età, come comportarsi in caso di emergenza.

Il programma prevede inoltre giochi, gonfiabili, attività manuali e ballo, oltre alla merenda offerta da AVIS. L'obiettivo è associare alla prevenzione un momento di socialità e divertimento, coinvolgendo le famiglie in un contesto informale.

Nell'edizione del 2025 il Marty Day ha registrato oltre 600 presenze, con centinaia di controlli gratuiti effettuati durante la giornata. La partecipazione dello scorso anno ha confermato il radicamento dell'iniziativa nel territorio.

L'appuntamento è al Circolo Arci di via 2 Settembre 167, a Lazzeretto di Cerreto Guidi. Le attività della mattina inizieranno alle 10, mentre la festa dedicata ai bambini prenderà il via alle 14.30.

Fonte: Ufficio stampa MARTY DAY

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