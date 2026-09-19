MoMu 2026 chiude in bellezza: il gran finale a Villa Caruso con THE B FACTOR

Manca pochi giorni all'appuntamento che chiude ufficialmente la rassegna MoMu 2026. Giovedì 24 settembre, alle ore 21:30, la rassegna torna finalmente a Villa Caruso di Bellosguardo (Lastra a Signa) con il concerto rinviato per il maltempo nei mesi scorsi — un appuntamento recuperato e più atteso che mai.

Sul palco saliranno THE B FACTOR, hammond trio che promette una serata all'insegna del groove e dell'energia pura, per il gran finale della rassegna.

La serata si aprirà alle ore 20:00 con un apericena a Villa Caruso, curato da Fattoria Albanese Labardi e Agriturismo San Lorenzo, con un menù che spazia tra crostini e finger food misti con prodotti di stagione, due primi freddi di stagione, scrocchiarelle con olio extra vergine di oliva, crostata fantasia e vino rosso IGT biologico.

Informazioni pratiche

Apericena: 10 €

Biglietto unico concerto: 5 € (degustazioni escluse, inclusa visita al museo)