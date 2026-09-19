Montecatini, l'AFA raddoppia: oltre 1.100 iscritti in due anni

Si è aperta con un evento nel parco termale di Montecatini, la stagione 2026-2027 del progetto "AFA e dintorni" della Società della Salute della Valdinievole. Una dimostrazione sul campo del progetto di Attività Fisica Adattata – corsi che hanno lo scopo di modificare gli stili di vita della popolazione adulta e anziana - che in soli due anni ha visto quasi raddoppiato il numero di iscritti e in costante aumento quello dei soggetti coinvolti: sono 15 infatti le associazioni che vi prendono parte (erano 8 nel 2024), 26 le sedi dove si svolgono i corsi (13 nel 2024) e oltre 1100 le persone che li frequentano (oltre 700 due anni fa).

Nel corso dell’evento di questa mattina sono state mostrate alcune delle attività che caratterizzano l’AFA oltre ad una passeggiata culturale alla scoperta di Montecatini, guidata dal professor Bruno Ialuna e alla possibilità, nella Casa di prevenzione di Asvalt, di valutazioni fisioterapiche propedeutiche alla frequenza dei corsi.

"Il mio ringraziamento va anzitutto a tutti voi partecipanti che credete per primi in questo progetto meraviglioso, per la prevenzione dalle malattie e il vivere bene – ha detto la presidente della SdS Simona De Caro nel corso dei saluti iniziali dopo l’introduzione di Simona Pallini, coordinatrice del progetto -. Fare attività, muoversi è fondamentale per la propria salute ma anche per stare insieme, socializzare. Un grazie poi a tutti gli amministratori che fanno parte della Società della salute dei quali porto il saluto”. E alcuni amministratori erano presente stamani come il sindaco di Ponte Buggianese, Nicola Tesi, la sindaca di Pieve a Nievole, Gilda Diolaiuti - che ha sottolineato come il progetto stia prendendo sempre più piede e sia importante come prevenzione delle malattie e come strumento per stare insieme - e la vice presidente del consiglio comunale di Montecatini, Siliana Biagini che ha portato il saluto del sindaco e di tutto il consiglio. Arnaldo Pieri presidente dell’associazione Asvalt - la cui sede Casa di prevenzione ha ospitato parte delle attività - ha sottolineato l’importanza della battaglia per la salute e di questa giornata come momento simbolico per promuovere le attività fisiche e la prevenzione. Il coordinatore delle attività AFA per l’Usl Toscana Centro Armando Perrotta ha messo in risalto “l’importanza che la direzione aziendale dà a questo progetto fondamentale per la prevenzione delle disfunzioni motorie delle persone e per la socializzazione a livello territoriale".

Ha chiuso gli interventi il direttore della SdS Stefano Lomi: "Negli ultimi due anni il progetto AFA ha fatto registrare numeri sempre più importanti e una crescita costante. L’aver aggiunto all’acronico AFA ‘i dintorni’ sta a significare le attività di ricreazione e socializzazione che via via si sono aggiunte a quelle ludico motorie già previste nel progetto. Un ringraziamento speciale – ha concluso Lomi - va a tutto il personale dell’Usl, della Società della Salute e delle associazioni coinvolte nel progetto".

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