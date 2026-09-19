Montemignaio, la Regione stanzia 480mila euro per una nuova struttura polifunzionale

La Giunta regionele, proponente il presidente Giani, ha approvato una delibra con cui stanzia 480.000 euro in favore del Comune di Montemignaio (AR).

"Abbiamo deciso – spiega il presidente – di finanziare questo bell’intervento che porterà alla realizzazione del primo lotto di una struttura polifunzionale capace di dare un volto nuovo e nuove funzioni oggi mancanti ad una parte importante dell’abitato. Si procederà con la demolizione del vecchio magazzino comunale, in Via Brustichino, vicino alla scuola comunale dell’Infanzia e Primaria "Bambini Vittime S. Giuliano di Puglia". La nuova struttura, realizzata davanti alla scuola dell’infanzia e primaria del Comune, prevede uno spazio ad uso palestra e degli spazi uso uffici e ambulatori, potenzialmente fruibili anche all’esterno. La scelta progettuale nasce dalla volontà di fornire strutture ad ora assenti o carenti. Infatti gli alunni delle scuole elementari svolgono l’attività ricreative o extrascolastiche o di educazione fisica all’aperto solo nei periodi caldi ed nel vicino campo sportivo. La nuova struttura renderà possibile svolgere attività anche nei periodi freddi, e sarà direttamente connessa alla scuola vicina. Saranno realizzati anche un ambulatorio medico ed uffici scolastici dotati di comoda area di parcheggio. Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica prevede la realizzazione di una struttura polifunzionale di circa 180 mq di superficie, con la previsione di 3 uffici per il coworking/studi medici, bagni, una centrale termica per il deposito dell’impiantistica di ultima generazione e un ambiente pluriuso di circa 40 mq sviluppato su doppio volume. A completare il progetto sono previste sistemazioni esterne e l’adeguamento della viabilità per i nuovi spazi previsti. Si tratta davvero di un bel progetto".

La Regione ha già erogato a questo scopo 10.000 euro. Altri 120.000 verranno concessi nel corso di quest’anno e 350.000 nel 2027.

L’opera di ristrutturazione è finanziata in modo prevalente a valere sulle risorse del bilancio regionale. È quindi di carattere strategico regionale e fa parte di quegli interventi di valorizzazione della Toscana diffusa con particolare riferimento alle misure per il contrasto dell'abbandono di terreni e immobili.

L’inizio dei lavori è previsto nel novembre di quest’anno e la loro conclusione un anno dopo, cioè entro la fine del novembre 2027.

Fonte: Toscana Notizie