Presentato il dossier per "Città Europea dello Sport 2028"

Prosegue per Pisa il percorso della candidatura a "Città Europea dello Sport 2028". Dopo che la delegazione italiana dell’organismo internazionale ACES Europe (Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport) ha accettato la candidatura della città della Torre, l’Amministrazione Comunale ha presentato il dossier tecnico definitivo, in occasione della presenza in città in questi giorni della delegazione della Commissione di Valutazione ACES Europe, in visita a Pisa per effettuare un sopralluogo ufficiale di verifica. In questi giorni i 5 commissari hanno l’occasione di visitare realtà, associazioni, impianti sportivi cittadini e conoscere il sistema sportivo pisano. Nel corso della loro permanenza prendono parte anche alla Notte Bianca dello Sport di stasera e al Miniduathlon sui Lungarni di domani mattina.

Stamani, sabato 19 settembre, a Palazzo Gambacorti l’Amministrazione Comunale di Pisa ha presentato il dossier tecnico della candidatura, alla presenza del sindaco di Pisa Michele Conti, dell’assessore allo sport Frida Scarpa, del Delegato del Rettore dell’Università di Pisa Marco Macchia e dei commissari ACES, insieme a tanti altri rappresentanti di istituzioni, enti e associazioni cittadine che hanno sostenuto la presentazione della candidatura di Pisa “Città Europea dello Sport 2028” che segue la firma della "Call to Action", avvenuta nella giornata di ieri in occasione dell’arrivo dei commissari ACES, con la quale il Comune di Pisa si impegna a dare attuazione al programma presentato nella candidatura in caso di assegnazione del titolo.

La commissione è composta da Fabrizio Santangelo, presidente della commissione ACES Italia; Alessio Di Maio e Silvia Molinario, commissari ACES Italia; Carmen Castelluccio, delegato nazionale ANCI Sport; e Massimiliano Fratini, in rappresentanza dell’Istituto per il Credito Sportivo.

"La candidatura della città di Pisa a Capitale Europea dello Sport – dichiara il sindaco Michele Conti - nasce da una convinzione profonda: lo sport non è soltanto attività agonistica o tempo libero, ma componente essenziale della qualità della vita di una comunità. È un fattore di benessere, crescita civile, inclusione sociale e sviluppo del territorio. Per questo abbiamo scelto di intraprendere questo percorso con responsabilità e spirito di collaborazione, consapevoli che una candidatura di questo livello rappresenta prima di tutto un impegno verso i cittadini. Pisa è una città con una forte identità, costruita nel tempo attraverso la cultura, l’alta formazione, la ricerca, il lavoro e la partecipazione. In questo contesto, lo sport ha sempre avuto un ruolo importante, grazie alle attività delle associazioni, al contributo dei volontari, alla presenza di società sportive storiche e alla diffusione di una pratica che coinvolge persone di tutte le età. Crediamo che investire nello sport significhi investire nella salute dei cittadini, nella formazione dei giovani e nella coesione sociale. Significa rendere la città più vivibile, inclusiva e attenta ai bisogni delle persone. Significa anche sostenere uno sviluppo equilibrato, capace di generare valore non solo sul piano sociale, ma anche economico, attraverso eventi, turismo e nuove attività connesse al mondo dello sport. Questa candidatura è il risultato di un lavoro condiviso con il mondo sportivo, con le istituzioni, con l’università, con la scuola e con le tante realtà associative che ogni giorno contribuiscono a rendere Pisa una città attiva e dinamica. A tutte loro va il nostro ringraziamento, così come a coloro che hanno voluto sostenere questo percorso, testimoniando quanto lo sport sia parte integrante della comunità".

"In questi anni – dichiara l’assessore allo sport Frida Scarpa - lo sport è diventato una scelta strategica, non solo attività agonistica, ma strumento di benessere, integrazione, sviluppo del territorio. Ma soprattutto elemento chiave per il miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini. Dal 2018 l’Amministrazione comunale ha posto lo sport al centro delle politiche pubbliche: ha investito oltre 16 milioni di euro nell’impiantistica sportiva. Tra gli interventi principali: l’ammodernamento dello stadio, la realizzazione di una nuova piscina comunale, la riqualificazione del campo di atletica, la costruzione di una palestra polivalente, il recupero di spazi per gli sport remieri lungo l’Arno e il canale dei Navicelli, la riqualificazione di palestre scolastiche e impianti di quartiere, la realizzazione di tanti spazi all’aperto per lo sport libero. Accanto alle strutture, è stato costruito un vero sistema di welfare sportivo: ogni anno risorse dedicate sostengono le associazioni cittadine e aiutano le famiglie con contributi e voucher per l’attività dei più giovani. L’obiettivo è chiaro, rendere lo sport davvero accessibile a tutti. Particolare attenzione è stata rivolta ai quartieri, con nuovi campi all’aperto, spazi nei parchi, impianti scolastici aperti oltre l’orario didattico, luoghi dove fare sport, incontrarsi, crescere, promuovere stili di vita sani e rafforzare la socialità. Pisa si candida per continuare a crescere, per aumentare il tasso di sportività, per migliorare la salute dei cittadini, per rendere la città più attiva, inclusiva e vivibile. Il titolo di Capitale Europea dello Sport non è un punto di arrivo, ma uno strumento per andare ancora avanti."

"L’Università di Pisa sostiene con grande convinzione la candidatura della città al titolo di 'Città Europea dello Sport 2028' - dichiara il Professor Marco Macchia, Presidente del Comitato per lo Sport Universitario e Delegato del Rettore per i rapporti con il territorio - Pisa non è soltanto una città dello sport, ma una città-università nella quale una comunità studentesca eccezionalmente numerosa, un Ateneo diffuso nel tessuto urbano e un CUS con ottant’anni di storia fanno dell’attività sportiva uno straordinario strumento di crescita, inclusione, benessere e coesione sociale. L’Ateneo riconosce e promuove i valori dello sport e considera l’attività sportiva parte integrante della vita universitaria, in piena coerenza con l’articolo 33 della Costituzione".

"In questi giorni - hanno dichiarato Fabrizio Santangelo, presidente della commissione ACES Italia, e Alessio Di Maio commissario ACES Italia - stiamo visitando Pisa per verificare sul campo quanto illustrato nel corposo dossier di candidatura e conoscere direttamente le realtà e le strutture sportive della città. L’eventuale assegnazione del titolo di Città Europea dello Sport 2028 non deve essere considerata un punto di arrivo, ma un mezzo e uno strumento ulteriore per continuare a migliorare quanto viene già fatto quotidianamente sul territorio, con l’obiettivo di lasciare nel tempo un’eredità concreta alla città e ai cittadini. Si tratta di un riconoscimento di carattere europeo che permette anche di entrare a far parte di una rete composta da migliaia di Comuni e realtà territoriali, all’interno della quale condividere esperienze e buone pratiche affinché possano essere conosciute e replicate. È questo anche il significato del compendio delle “Best Sport Practices” che abbiamo consegnato al sindaco: mettere a disposizione del network ACES le migliori esperienze sviluppate nei diversi territori. Il nostro invito a Pisa, indipendentemente dall’esito della candidatura, è quindi quello di contribuire a questo patrimonio comune con le proprie esperienze. L’obiettivo di ACES è favorire una partecipazione sempre più ampia alla pratica sportiva, coinvolgendo l’intera comunità: cittadini, associazioni sportive, istituzioni e anche una realtà importante come l’Università, che a Pisa ha un peso particolarmente significativo. Iniziative come la Notte Bianca dello Sport, che avremo modo di vivere direttamente, vanno proprio nella direzione di avvicinare sempre più persone allo sport e di rafforzarne il ruolo all’interno della comunità".

Fonte: Ufficio stampa Comune di Pisa