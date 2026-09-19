San Miniato in lutto: muore Loriano Lazzereschi, titolare del Bar Cantini

Cronaca San Miniato
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San Miniato perde un altro pezzo importante della sua ristorazione. E' morto Loriano Lazzereschi, storico titolare da circa un decennio del Bar Cantini in via Augusto Corti a San Miniato. Originario di Palaia, da tempo lottava contro una malattia. Lascia la figlia Marlene e la moglie.

"Un altro amico oggi ci ha lasciato, tutto troppo veloce, tutto troppo!!! Caro Loriano non dimenticherò mai il bene che mi hai voluto e le chiacchierate che facevamo!! Quando andavi a casa mia a Treviso portavi sempre gioia e felicità anche ai miei genitori, che ti hanno sempre stimato! San Miniato perde un altro pezzo importante per la ristorazione, quella vera quella concreta quella fatta col cuore!! Che la terra ti sia lieve grande Uomo mancherai… un abbraccio alla tua famiglia ciao ragazzo!", così Gilberto Rossi, collega chef del ristorante Pepenero sui suoi profili social.

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