Scomparso un minore di 12 anni: attivato il piano di ricerca

Cronaca Greve in Chianti
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In foto Lian Brando Herrera Alarcon

Lian Brando Herrera Alarcon si è allontanato questa mattina da Greve in Chianti, potrebbe dirigersi verso Firenze. Chi ha informazioni contatti il 112

La Prefettura di Firenze ha attivato nella giornata odierna il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse a seguito dell'allontanamento del minore HERRERA ALARCON Lian Brando, cittadino peruviano del 2013 e residente nel comune di Greve
in Chianti.

Il ragazzo si è allontanato dall'abitazione dei familiari affidatari nella mattinata di oggi e potrebbe essersi diretto verso Firenze. Al momento dell'allontanamento indossava scarpe da ginnastica Nike di colore bianco e nero, pantaloni in jeans chiaro e una felpa nera con logo "Napapijri". È alto circa 150 cm, di corporatura esile, con capelli neri a caschetto rasati ai lati e occhi castani.

Presenta inoltre alcuni tatuaggi, tra cui una scritta sull'avambraccio destro, il simbolo del dollaro sull'indice della mano sinistra e una croce sul dito medio della stessa mano. Le ricerche, affidate alla Stazione Carabinieri di Greve in Chianti in virtù del contesto antropizzato dell’allontanamento, sono attualmente in corso. Chiunque abbia notizie utili ai fini del rintraccio o dovesse avvistare il minore è invitato a contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112.

Chiunque abbia informazioni utili può contattare Numero Unico di Emergenza 112.

 

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