Seravezza, Giani: "Approvato l'accordo per la tutela del Palazzo Mediceo"

Lo stanziamento di quasi 400mila euro inserito dalla Regione nella variazione di Bilancio dello scorso 8 luglio per attuare una serie di opere edili ed impiantistiche nel palazzo Mediceo di Seravezza, in provincia di Lucca, per migliorarne la sicurezza e dotarlo di nuovi sistemi di allarme, illuminazione e di rilevazione delle emergenze è stato tradotto nell’accordo di programma con il Comune, approvato dalla Giunta regionale il 14 settembre con la delibera 1091, che indica tempi e modi per l’erogazione del finanziamento nel quadro delle iniziative di valorizzazione della Toscana diffusa, con particolare riferimento agli interventi di rigenerazione urbana.

L’accordo prevede che oltre 192 mila euro verranno erogati al Comune di Seravezza a valere sull’annualità annualità 2026 e 200 mila in quella 2027.

"L’accordo – spiega il presidente Giani – formalizza con tempi certi e procedure definite l’erogazione al Comune delle risorse per portare a termine i lavori necessari a restituire piena agibilità ad un edificio sottoposto ai vincoli storici previsti dal Dlgs. n. 42 del 2004 per il suo straordinario rilievo nel contesto storico ed architettonico della Versilia medicea e oggi strategico nella promozione culturale della contemporaneità con la biblioteca, il museo e le esposizioni artistiche temporanee che ospita".

Fonte: Toscana Notizie