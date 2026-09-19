SintesiMinerva apre una nuova fase: Stella Latini è la nuova Presidente

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa SintesiMinerva comunica un importante passaggio nella vita dell'organizzazione, che apre una nuova fase del suo percorso. Nel corso degli ultimi mesi, il Consiglio di Amministrazione ha avviato un confronto approfondito sul cammino compiuto dalla Cooperativa e sulle prospettive future.

Al termine di questo percorso, la Presidente Cristina Dragonetti ha maturato la decisione di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Presidente, ritenendo concluso il proprio mandato alla guida della Cooperativa. Si tratta di una scelta personale, maturata con serenità e nel pieno rispetto del percorso compiuto e del ruolo istituzionale ricoperto.

Il Consiglio di Amministrazione esprime a Cristina Dragonetti la propria riconoscenza per l'impegno, la competenza e la dedizione con cui ha svolto il proprio incarico, contribuendo in modo determinante alla crescita della Cooperativa e alla solidità raggiunta nel corso degli anni. Nel lasciare la Presidenza, Cristina Dragonetti ha rivolto un sincero augurio a chi sarà chiamato a guidare la Cooperativa nella nuova fase, manifestando piena fiducia nella capacità del nuovo corso di affrontare con competenza e determinazione le sfide future e di continuare a valorizzare il patrimonio di eccellenza costruito nel tempo.

Per accompagnare questo nuovo percorso, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di affidare la Presidenza a Stella Latini.

Stella Latini conosce profondamente la Cooperativa e ne rappresenta una parte importante della storia. Ne fa parte dal 2001 e ha già ricoperto la carica di Presidente prima della fusione. La sua esperienza, la conoscenza delle persone, dei servizi e dei valori che hanno caratterizzato il percorso della Cooperativa costituiscono un importante elemento di continuità e, al tempo stesso, una solida base per affrontare le trasformazioni e le nuove sfide che attendono l'organizzazione.

Con l'assunzione della Presidenza, Stella Latini metterà a disposizione della Cooperativa l'esperienza maturata negli anni, insieme alla volontà di affrontare con determinazione, equilibrio e sensibilità questa nuova fase.

Il Consiglio di Amministrazione, nel ringraziare Cristina Dragonetti per il lavoro svolto, guarda dunque al futuro con fiducia, nella convinzione che la continuità dei valori e delle competenze, insieme alla capacità di rinnovarsi, rappresentino la base per proseguire il percorso di crescita della Cooperativa.

Fonte: Ufficio Stampa