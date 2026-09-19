Slow Food, la Condotta presenta le iniziative per l'autunno-inverno

Trascorso il periodo estivo, la Condotta Slow Food Valdinievole è pronta con le nuove iniziative per l'autunno-inverno. Dal 24 al 27 settembre sarà in scena a Torino Terra Madre Salone del Gusto, con la presenza anche dello stand della Regione Toscana: per chi potrà partecipare, si legge nella nota, è "senz'altro un evento da non perdere".

Sono in fase di definizione le date delle prossime cene presso i ristoranti di zona presenti nella Guida delle Osterie e presso la sede sociale di Monsummano Terme, così come la data della manifestazione Mont'Olio 2026, che si svolgerà, come sempre, a Montevettolini durante il periodo della frangitura.

Si ricorda inoltre che tutti i giovedì e sabato mattina i produttori del Mercato della Terra Slow Food aspettano il pubblico per proporre i loro migliori prodotti.