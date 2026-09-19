Ha aperto a Spicchio il nuovo asilo nido da 25 posti

Sono passati due anni dal 16 settembre 2024, quando l'edificio all'angolo fra via Giusti e via Tassoni è stato abbattuto per dare il via alla rinascita del nuovo asilo nido di Spicchio, che oggi ha aperto i battenti.

"L'apertura del nuovo asilo nido di Spicchio rappresenta un risultato importante per la nostra amministrazione e per tutta la comunità", dichiara Daniele Vanni, sindaco di Vinci, che questa mattina ha salutato i bambini e le bambine al loro ingresso, insieme a Francesco Marzocchini, assessore all'istruzione. "Due anni fa abbiamo avviato un intervento che ha richiesto impegno, risorse e determinazione e oggi consegniamo alle famiglie un edificio completamente nuovo, moderno, funzionale e pensato per rispondere alle esigenze dei bambini, delle bambine e di chi ogni giorno si prende cura della loro crescita. Investire nei servizi per l'infanzia significa investire concretamente nel futuro della nostra comunità. Significa sostenere le famiglie, offrire opportunità educative di qualità e creare luoghi nei quali i bambini possano crescere, giocare e imparare in ambienti adeguati e sicuri".

Il nido, che non ha ancora un nome — sarà scelto dalle famiglie dei bambini fra una rosa di proposte — può ospitare 25 bambini in due sezioni, ciascuna dotata di spazio per il gioco, la mensa e il riposo, oltre a servizi igienici, una sala per le educatrici e una cucina.

L'edificio è circondato da uno spazio verde ombreggiato da dieci nuove piantumazioni, pensato per favorire l'attività ludico-educativa all'aria aperta.