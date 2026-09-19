Teatri della Valdelsa: apertura con un tris d'assi. Il 23 sarà svelata l'intera stagione

Ancora qualche giorno di attesa e poi la nuova Stagione Teatrale 2026-2027 della Valdelsa sarà svelata. La presentazione del cartellone, che si alterna tra Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa, quest’anno torna al Politeama.

L’appuntamento, gratuito e aperto al pubblico, è per le ore 17.30 di mercoledì 23 settembre nella cattedrale poggibonsese della cultura.

Il programma prevede la partecipazione dei sindaci e degli assessori dei Comuni di Certaldo, Colle di Val d’Elsa e Poggibonsi.

Qualche piccola anticipazione, nell’attesa di mercoledì: il primo sipario ad aprirsi sarà quello del Teatro del Popolo, sabato 20 ottobre, con Lo Zar di Stefano Massini. Segue il Politeama mercoledì 28 ottobre, con Colpi di Timone, diretto e interpretato da Tullio Solenghi, mentre il teatro Boccaccio attende il pubblico il 4 novembre, mercoledì, con Chiara Francini in Coppia aperta quasi spalancata.

Anche quest’anno la stagione teatrale diffusa, che permette di seguire i trentacinque eventi (tra prosa, spettacoli extra e concerti di musica classica) offerti dal territorio con un unico abbonamento, propone testi importanti interpretati da attori di grande livello. Sono rappresentati un po’ tutti i generi, dal dramma alla commedia, dal monologo fino al teatro comico. Non mancherà la stagione concertistica dell’Orchestra Regionale della Toscana, ospitata tradizionalmente dal teatro Politeama, né il teatro fuori abbonamento, con sette appuntamenti in tutto, tre a Poggibonsi, tre a Colle e uno a Certaldo.

A partire da venerdì 25 settembre fino a giovedì primo ottobre, è possibile riconfermare posti e abbonamenti (Politeama 17.30-19.30, e Teatro del Popolo 17-19). Al Boccaccio di Certaldo si potrà farlo da sabato 26 dalle 17 alle 19. Venerdì 2 ottobre le biglietterie accetteranno le richieste di variazioni di posto e turno.

Da sabato 3 ottobre si potranno acquistare i nuovi abbonamenti. Le tessere “a turno libero” da 5 o 7 spettacoli possono invece essere sottoscritte durante tutto il corso della Stagione.

La prevendita dei singoli biglietti inizierà da domenica 11 ottobre.

Al termine della presentazione sarà offerto un piccolo buffet con un brindisi.

Notizie correlate