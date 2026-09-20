Basket Castelfiorentino, Abc Solettificio Manetti vola alla final four di Coppa Toscana

Si chiude nel migliore dei modi il precampionato dell’Abc Solettificio Manetti, che al PalaBetti supera 84-71 Valdisieve nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Toscana, staccando dunque uno dei quattro pass per la final four, in programma nei giorni 5-6 gennaio. L’Abc raggiunge dunque Fides Montevarchi e Pallacanestro Agliana, che a loro volta hanno avuto la meglio rispettivamente su Prato Dragons e Don Bosco Livorno, mentre la quarta squadra qualificata si deciderà dal match tra Us Livorno e Bottegone, in programma mercoledì.

Nella prima uscita ufficiale, ne emerge un ottimo approccio che di fatto indirizza la sfida nella prima frazione, tranne poi lasciare spazio a qualche errore e disattenzione di troppo nella seconda frazione che permettono a Valdisieve di rientrare. Dalla boa del secondo quarto in poi, però, i gialloblu tengono saldissimo il controllo, con coach Tonfoni che ruota tutti i 12 a sua disposizione dando spazio anche al debutto del classe 2009 Duccio Rosi.

“Abbiamo visto buoni spunti alternati ad errori evitabili su cui dovremo lavorare – commenta a caldo il tecnico gialloblu -. Mi è piaciuto molto l’approccio, perchè siamo stati bravi a mettere subito in campo un’intensità superiore alla loro, mentre dal punto di vista difensivo dobbiamo fare passi in avanti in fase di 1c1, perchè credo che abbiamo sia la fisicità che le capacità per essere migliori rispetto a quanto visto stasera. In attacco abbiamo peccato affrettando alcune conclusioni, altro aspetto su cui lavorare, ma è stata comunque serata positiva. E’ arrivata un’altra vittoria, andiamo alla final four, e questo sicuramente fa piacere e morale. Adesso ci buttiamo a capofitto nell’ultima settimana di preparazione per presentare la migliore versione dell’Abc nell’esordio di domenica prossima a Firenze”.

LA CRONACA

Ottimo avvio gialloblu su entrambe le metà campo: un’Abc solida in difesa manda a segno tutto il quintetto toccando il 13-0 dopo due giri di cronometro. Il primo canestro ospite arriva dopo quattro minuti a firma Gori, ma la schiacciata di Mancini, che domina letteralmente il pitturato, tiene saldissimo il controllo castellano. Così, dopo il passaggio sul 21-8, l’Abc mantiene alta l’intensità e l’azione da tre punti di Carlotti vale il 31-18 al primo riposo.

Nel secondo quarto, complice qualche disattenzione castellana, Valdisieve accorcia, con Faticanti a timbrare il 34-27 al 14′. Mentre piovono polveri bagnate su entrambe le metà campo, l’Abc perde lo smalto iniziale, allenta le maglie in difesa e si affida a conclusioni estemporanee, così Simoncini ringrazia infilando il -4 su cui coach Tonfoni ferma il gioco (34-30). Al rientro dal time out, un’azione corale chiusa da Mancini riapre le ostilità locali seguita dall’arresto e tiro di Belli dalla media distanza, finché la tripla di Carlotti riporta il vantaggio gialloblu sulla doppia cifra, preludio al 46-37 su cui si va all’intervallo.

Quattro punti di De Leone e la bomba di Ticciati inaugurano la ripresa (53-40 dopo due minuti di gioco). L’Abc torna a dettare il ritmo e tiene alta l’intensità nelle retrovie scavando il solco e sfondando il muro del +20 (68-46). Piccini batte un colpo per i fiorentini, ma Rosi allo scadere dei 24” ristabilisce il 71-50, che diventa 71-52 alla terza sirena.

Nell’ultimo quarto Valdisieve tenta l’assalto finale tornando fino a -15 (75-60), ma l’Abc è ormai padrona del campo e, nonostante qualche concessione di troppo, amministra con autorità il vantaggio andando a prendersi la final four.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – VALDISIEVE BASKET 84-71

Abc Solettificio Manetti: Rosi D., Rosi L. 6, Lazzeri 2, Ticciati 5, Corbinelli 14, Talluri, Balducci 5, Belli 11, Mancini 18, Carlotti 12, De Leone 8, Cantini 3. All. Tonfoni. Ass. Chiarugi, Carzoli.

Valdisieve Basket: Lerede 21, Bartolozzi, Piccini N. 11, Rossi 12, Orati, Gori 4, Piccini C. ne, Lovelli 1, Gustinelli, Simoncini 9, Faticanti 13. All. Bardini. Ass. Pescioli.

Parziali: 31-18, 46-37 (15-19), 71-52 (25-15), 84-71 (13-19)

Arbitri: Vumbaca di Firenze, Campatelli di Sesto Fiorentino

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa