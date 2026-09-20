Cgil Toscana, a Empoli l'assemblea di delegate e attiviste

Domani, lunedì 21 settembre, dalle 9 alle 17 in via dei Neri 5, si svolgerà a Empoli l’Assemblea delle delegate e delle attiviste della Cgil Toscana, una giornata di confronto che raccoglierà le riflessioni sviluppate in questi mesi nel laboratorio Cgil Toscana e contribuirà al percorso verso l’Assemblea nazionale Cgil “Belle Ciao 2026”.

Al centro dell’iniziativa, le disuguaglianze di genere nel lavoro e nella società e la necessità di costruire un’organizzazione sempre più paritaria. Salute e sicurezza, contrattazione e trasformazione delle città, digitalizzazione e intelligenza artificiale, cultura paritaria saranno i quattro grandi temi sui quali si concentrerà il confronto della mattina.

Una giornata pensata dunque non soltanto come momento di approfondimento, ma come tappa di un percorso collettivo: mettere insieme le esperienze delle delegate e delle attiviste, restituire il lavoro svolto nei laboratori e trasformarlo in proposte e pratiche capaci di incidere nell’azione sindacale, nei luoghi di lavoro e nella società.

IL PROGRAMMA

La giornata prenderà il via alle 9 con l’accoglienza delle partecipanti. Alle 9:30 sono previsti i saluti di Rossano Rossi, segretario generale della Cgil Toscana, mentre alle 9:45 sarà Gessica Beneforti, segretaria della Cgil Toscana, a introdurre i lavori.

Dalle 10 alle 13 spazio alla restituzione dei gruppi di lavoro del laboratorio Cgil Toscana, articolata in quattro talk di confronto sui temi approfonditi durante il percorso.

Il primo talk, “Salute di genere – Salute e sicurezza sul lavoro”, sarà coordinato da Marisa Grilli, Segreteria SPI CGIL Toscana. Interverranno Monica Marini, dirigente del settore assistenza sanitaria territoriale della Regione Toscana, e Patrizia Fistesmaire, FP CGIL Medici e Dirigenti Sanitari.

Il secondo talk, “Contrattazione di genere – progettare le città”, sarà coordinato da Monica Stelloni, Segreteria CGIL Toscana, con gli interventi di Alessandra Nardini, assessora della Regione Toscana, e Allegra Stagi, community manager di Scomodo Empoli.

Il terzo talk sarà dedicato a “Digitalizzazione – IA” e sarà coordinato da Anna Maria Romano, Segreteria CGIL Toscana. Interverranno Mia Diop, vicepresidente della Regione Toscana, e Noemi Porcu, della redazione di Ribelli.

Il quarto talk, “Cultura Paritaria”, sarà coordinato da Gessica Beneforti, Segreteria CGIL Toscana. Il confronto vedrà gli interventi di Cristina Manetti, assessora della Regione Toscana, e Isabella Mancini, referente della Casa delle Donne a Firenze.

– Dopo la pausa pranzo, prevista dalle 13 alle 14, l’assemblea riprenderà dalle 14 alle 17 con “Progettare un’organizzazione paritaria”, una discussione aperta con Claudia Carlino, segretaria SPI CGIL nazionale, e Lara Ghiglione, segretaria CGIL nazionale. A coordinare sarà Daniela Morozzi, attrice e attivista.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

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