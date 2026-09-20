Consegnato il Masgalano 2026 alla Contrada della Torre

È la Contrada della Torre a essersi distinta per eleganza, dignità di portamento e coordinazione durante il Corteo Storico che ha preceduto le due Carriere del 2026. per questo è stato consegnato ufficialmente oggi, domenica 20 settembre, il premio del Masgalano (che deriva dallo spagnolo más galante, “più elegante”), nel corso della tradizionale cerimonia che si è svolta in Piazza del Campo alla presenza delle autorità cittadine, dei Priori e dei paggi delle diciassette Contrade. Nel corso dell’appuntamento sono stati consegnati anche i “bandierini” e le pergamene ai proprietari dei cavalli vincitori dei Palii del 2026, Diodoro per la Carriera del 3 luglio e Anda e Bola per quella del 18 agosto.

La cerimonia ha preso il via alle 17.30 con l’ingresso in Piazza del Campo dei paggi delle diciassette Contrade e, da Palazzo Pubblico, dei Trombetti di Palazzo e dei Gonfaloni del Comune di Siena e del Magistrato delle Contrade, seguiti dalle autorità e dai Priori. Dopo l’ingresso del Masgalano e lo squillo di apertura delle chiarine, ha fatto il proprio ingresso la Contrada della Torre. Dopo il saluto del Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, è intervenuta Lucia Pecorelli, presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Siena che ha offerto l’opera. A seguire hanno portato il proprio saluto Antonio Benocci e Berenice Arcamone, autori del Masgalano 2026.

Il Sindaco ha quindi proceduto alla consegna delle pergamene e dei “bandierini” dedicati ai cavalli vincitori delle due Carriere. Marco Tansini, proprietario di Diodoro, ha ricevuto il riconoscimento relativo al Palio del 3 luglio, mentre per Anda e Bola, cavallo che ha vinto la Carriera del 18 agosto, di proprietà di Anna van Poecke insieme ad Harry Arthur Louis Westerman, il bandierino e la pergamena sono stati ritirati da Ginevra Milani. Anche quest’anno i bandierini e le pergamene sono opera degli studenti del liceo artistico “Duccio di Buoninsegna” di Siena: Gaia Busini ha realizzato il bandierino dedicato a Diodoro, cavallo vincitore del Palio del 3 luglio, mentre Rachele Frizzi quello dedicato ad Anda e Bola, vincitore del Palio del 18 agosto; Angelica Margherita Venerini ha realizzato la pergamena relativa al Palio del 3 luglio e Marta Marini quella relativa al Palio del 18 agosto. Gloria Gallicchio è, invece, l’autrice della pergamena del Masgalano 2026. Il Sindaco ha ringraziato, inoltre, i docenti Giovanni Pala e Alice Leonini, che da anni collaborano con il Comune di Siena coinvolgendo gli studenti del liceo artistico nella realizzazione dei manufatti destinati alla città e alle tradizioni senesi.

Il momento centrale della cerimonia è stato quindi la consegna alla Contrada della Torre del Masgalano 2026, offerto dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – sezione territoriale di Siena per onorare e ricordare la memoria del dottor Enrico “Ghigo” Giannelli, storico e stimato presidente provinciale dell’associazione, scomparso nel 2018. L’opera è stata realizzata dall’artista e orafo senese Antonio Benocci, con il supporto della giovane artista Berenice Arcamone. La composizione prende ispirazione dall’andamento curvilineo di Piazza del Campo, la cui forma richiama allo stesso tempo la lettera “C”, elemento distintivo del simbolo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. La struttura principale in argento accoglie una sagoma trasparente in plexiglass, mentre nella parte superiore trovano posto le bandiere delle diciassette Contrade, realizzate in argento traforato. La superficie della conchiglia è impreziosita da motivi a spina di pesce che richiamano l’accoltellato di Piazza del Campo e dagli stemmi del Comune di Siena, del Magistrato delle Contrade e del Comitato Amici del Palio. Elemento centrale è una mano in argento nell’atto di leggere il Braille, che indica un leggio in celluloide sul quale è incisa la dedica: “Ghigo, guidato dal suo sapere, rese Siena faro per chi vuol vedere”. Un’opera che unisce la tradizione orafa senese a un forte valore simbolico, legando memoria, inclusione, solidarietà e senso di comunità.

Il Sindaco Nicoletta Fabio ha quindi consegnato prima la pergamena e successivamente il Masgalano al Priore della Contrada della Torre, Massimo Bianchi, che ha preso la parola per i ringraziamenti. A chiudere la cerimonia, dopo il saluto del Sindaco, è stata la sbandierata degli alfieri della Contrada della Torre, seguita dallo squillo finale delle chiarine.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa

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