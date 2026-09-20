Fuoristrada sfonda la vetrata e finisce dentro un locale a Massa

Cronaca Massa
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L’incidente in via Franco Ratti, coinvolto anche un ponteggio.

Un fuoristrada è finito all’interno di un locale pubblico dopo aver sfondato completamente la vetrata d’ingresso. L’incidente è avvenuto questa mattina in via Franco Ratti a Massa.

Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo è uscito di strada terminando la propria corsa all’interno dell’esercizio commerciale. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un ponteggio edile presente nella zona.

Poco prima delle 10 sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Massa Carrara, chiamati a collaborare alle operazioni di rimozione del mezzo proprio per la presenza del ponteggio danneggiato.

Sul posto erano già presenti la polizia municipale e gli operai della ditta edile, impegnati nel ripristino del ponteggio e nella messa in sicurezza dell’area.

Nell’incidente non risultano persone coinvolte.

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