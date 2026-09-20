Giornata mondiale dell’Alzheimer, appuntamento nel giardino di via Melani

In prossimità della Giornata mondiale dell’Alzheimer, nonché in vista dell’arrivo dell’autunno, il Centro diurno per persone anziane “Il filo della memoria” della Fondazione Turati di Pistoia invita familiari, amici e tutti gli interessati nel proprio giardino Alzheimer mercoledì 23 settembre 2026 dalle ore 16:30 per trascorrere insieme un pomeriggio all’aria aperta nel segno dell’allegria e della condivisione.

Il giardino Alzheimer de “Il filo della memoria”, lo ricordiamo, è stato realizzato dalla Fondazione Turati all’interno del piccolo parco pubblico posto di fronte all’ingresso del centro, in via Melani a Pistoia, ed è accessibile a tutti. Comprende un percorso allestito con piante profumate, aromatiche e dalla fioritura prolungata, selezionate perché capaci di stimolare e di riattivare le capacità residue delle persone con demenza. Mercoledì 23 l’invito è rivolto a trascorrere un pomeriggio di festa in compagnia.

Il nostro staff ha ideato per l’occasione un’attività speciale dal titolo “Creiamo un ricordo in fiore”. Ci saranno la musica, una merenda e delle piacevoli chiacchierate. L’appuntamento offrirà anche l’opportunità di conoscere le attività, i servizi e gli operatori de “Il filo della memoria”.

Fonte: Ufficio Stampa

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