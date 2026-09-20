Giornata mondiale dell’Alzheimer, appuntamento nel giardino di via Melani

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In prossimità della Giornata mondiale dell’Alzheimer, nonché in vista dell’arrivo dell’autunno, il Centro diurno per persone anziane “Il filo della memoria” della Fondazione Turati di Pistoia invita familiari, amici e tutti gli interessati nel proprio giardino Alzheimer mercoledì 23 settembre 2026 dalle ore 16:30 per trascorrere insieme un pomeriggio all’aria aperta nel segno dell’allegria e della condivisione.

Il giardino Alzheimer de “Il filo della memoria”, lo ricordiamo, è stato realizzato dalla Fondazione Turati all’interno del piccolo parco pubblico posto di fronte all’ingresso del centro, in via Melani a Pistoia, ed è accessibile a tutti. Comprende un percorso allestito con piante profumate, aromatiche e dalla fioritura prolungata, selezionate perché capaci di stimolare e di riattivare le capacità residue delle persone con demenza. Mercoledì 23 l’invito è rivolto a trascorrere un pomeriggio di festa in compagnia.
Il nostro staff ha ideato per l’occasione un’attività speciale dal titolo “Creiamo un ricordo in fiore”. Ci saranno la musica, una merenda e delle piacevoli chiacchierate. L’appuntamento offrirà anche l’opportunità di conoscere le attività, i servizi e gli operatori de “Il filo della memoria”.

Fonte: Ufficio Stampa

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