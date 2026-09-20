Inaugurata una pista di ciclocross a Staffoli

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Lunga oltre due chilometri, potrà essere utilizzata da adulti e bambini

Una pista permanente di ciclocross lunga oltre due chilometri, immersa nel verde e attrezzata per consentire ad adulti e bambini di praticare attività ciclistica in sicurezza. È stata inaugurata questa mattina a Staffoli, nel comune di Santa Croce sull’Arno, la nuova struttura nata dalla collaborazione tra il Giro delle Cerbaie, l’amministrazione comunale e la parrocchia di San Michele Arcangelo.

Alla realizzazione del progetto hanno contribuito in particolare Alessandro e Fabio Botrini, che hanno portato avanti l’iniziativa fino alla sua concretizzazione.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, Bernard Dika, il presidente del Comitato regionale Toscana della Federazione ciclistica italiana Luca Menichetti e il vicepresidente Federico Micheli.

Il nuovo tracciato si sviluppa per oltre due chilometri nelle campagne della zona ed è stato pensato non soltanto per il ciclocross, ma più in generale per ospitare diverse attività legate alla bicicletta.

Alla realizzazione dell’intervento hanno collaborato anche l’Ufficio tecnico del Comune di Santa Croce sull’Arno, l’assessore Matteo Pieracci e i geometri Roberto Ciucci e Davide Bellagamba.

Fonte: Ufficio Stampa

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