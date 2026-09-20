Incendio in un accampamento sotto il Viadotto dell'Indiano

Incendio questa mattina a Firenze in un accampamento utilizzato da persone senza fissa dimora sotto la rampa di uscita del Viadotto dell’Indiano, all’altezza di via Pistoiese.
L’intervento dei vigili del fuoco del comando di Firenze è scattato intorno alle 7.50. Sul posto sono state inviate due squadre e un’autobotte, impegnate nello spegnimento delle masserizie che avevano preso fuoco sotto la rampa stradale.
Nell’incendio non risultano persone coinvolte. A scopo precauzionale è stato comunque richiesto l’intervento di un equipaggio sanitario.
Sul posto è intervenuta anche la polizia di Stato.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Firenze
Firenze
Cronaca
18 Settembre 2026
Incidente questa mattina, intorno alle 10.35, a Firenze, sul Viadotto dell'Indiano, nei pressi della rampa d'accesso alla Fi-Pi-Li. A rimanere coinvolta è stata una squadra dei vigili del fuoco del [...]
Firenze
Cronaca
16 Settembre 2026
Un 28enne di cittadinanza straniera è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Firenze con l’accusa di rapina, dopo aver strappato due catenine dal collo di un giovane. L’episodio è [...]
Firenze
Cronaca
16 Settembre 2026
Perquisizioni anche in Toscana, a Firenze e Livorno, nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Ravenna sulla presunta formazione e il rilascio di certificazioni mediche false finalizzate a impedire l'invio di cittadini [...]
<< Indietro