Incendio in un accampamento sotto il Viadotto dell'Indiano

Incendio questa mattina a Firenze in un accampamento utilizzato da persone senza fissa dimora sotto la rampa di uscita del Viadotto dell’Indiano, all’altezza di via Pistoiese.

L’intervento dei vigili del fuoco del comando di Firenze è scattato intorno alle 7.50. Sul posto sono state inviate due squadre e un’autobotte, impegnate nello spegnimento delle masserizie che avevano preso fuoco sotto la rampa stradale.

Nell’incendio non risultano persone coinvolte. A scopo precauzionale è stato comunque richiesto l’intervento di un equipaggio sanitario.

Sul posto è intervenuta anche la polizia di Stato.

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