Incidente di caccia nel Grossetano, 76enne ferito da una fucilata

Cronaca Campagnatico
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L’episodio durante una battuta a Campagnatico. L’uomo è stato raggiunto da diversi pallini

Incidente di caccia questa mattina a Campagnatico, in provincia di Grosseto, dove un uomo di 76 anni è rimasto ferito dopo essere stato raggiunto da una fucilata esplosa da un compagno durante una battuta.

Secondo quanto ricostruito, il 76enne sarebbe stato colpito da diversi pallini a una mano, a un braccio e al gomito dell’altro braccio.

Il cacciatore che ha sparato avrebbe riferito di aver sentito e visto alcuni volatili alzarsi in volo da dietro la vegetazione e di aver quindi fatto fuoco in quella direzione, senza accorgersi della presenza del compagno di caccia.

Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Grosseto, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

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