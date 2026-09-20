Lavori sull'A11, chiusa per due notti la stazione di Chiesina Uzzanese

Chiusura notturna per due giorni della stazione di Chiesina Uzzanese, sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lo svolgimento di lavori di pavimentazione.

La stazione sarà chiusa nelle notti di mercoledì 23 e giovedì 24 settembre, dalle 22 alle 6, in entrata in direzione Firenze e in uscita per i veicoli provenienti da Pisa.

In alternativa, per chi deve entrare in A11 verso Firenze viene consigliato l’utilizzo della stazione di Montecatini Terme, mentre chi proviene da Pisa e deve uscire dall’autostrada potrà utilizzare la stazione di Altopascio.

Gli interventi rientrano nel programma di ammodernamento e manutenzione della rete autostradale finalizzato a migliorare i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio.

Fonte: Autostrade - Ufficio stampa

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