Malore dopo un’immersione a Giannutri, muore sub di 64 anni

Cronaca Isola del Giglio
Condividi su:
Leggi su mobile

Inutili i tentativi di rianimazione

Un uomo di 64 anni è morto questa mattina all’isola di Giannutri dopo aver accusato un malore in seguito a un’immersione.

I soccorsi sono stati attivati poco dopo le 10.30 dalla centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Giannutri, l’elisoccorso Pegaso 2 e le unità della Guardia costiera.

I sanitari hanno tentato di rianimare il 64enne, ma ogni intervento si è rivelato inutile e non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Notizie correlate

Isola del Giglio
Cronaca
31 Agosto 2026

Isola del Giglio, 15enne perde il contatto con il padre durante un'escursione in apnea: ritrovato dalla Guardia Costiera

Momenti di apprensione questa mattina all'Isola del Giglio per le ricerche di un ragazzo di 15 anni, che ha perso il contatto con il padre durante un'escursione in apnea. L'episodio [...]

Isola del Giglio
Cronaca
30 Settembre 2025

Gravi due sub dopo un'immersione all'Isola del Giglio

Un 36enne e un 42enne sono in gravi condizioni in ospedale a Grosseto. I due, entrambi sub, sono in camera iperbarica in seguito a un'immersione nelle acque dell'Isola del Giglio, [...]

Isola del Giglio
Cronaca
3 Marzo 2025

Naufragio Costa Concordia: Schettino chiede la semilibertà

Martedì 4 marzo Francesco Schettino, l'ex comandante della Costa Concordia condannato a 16 di reclusione per la tragedia del Giglio, si presenterà davanti al Tribunale di Sorveglianza di Roma per [...]



Tutte le notizie di Isola del Giglio

<< Indietro

torna a inizio pagina