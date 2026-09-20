Malore dopo un’immersione a Giannutri, muore sub di 64 anni

Un uomo di 64 anni è morto questa mattina all’isola di Giannutri dopo aver accusato un malore in seguito a un’immersione.

I soccorsi sono stati attivati poco dopo le 10.30 dalla centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Giannutri, l’elisoccorso Pegaso 2 e le unità della Guardia costiera.

I sanitari hanno tentato di rianimare il 64enne, ma ogni intervento si è rivelato inutile e non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

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