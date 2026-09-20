Malore dopo un’immersione a Giannutri, muore sub di 64 anni

Un uomo di 64 anni è morto questa mattina all’isola di Giannutri dopo aver accusato un malore in seguito a un’immersione.
I soccorsi sono stati attivati poco dopo le 10.30 dalla centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Giannutri, l’elisoccorso Pegaso 2 e le unità della Guardia costiera.
I sanitari hanno tentato di rianimare il 64enne, ma ogni intervento si è rivelato inutile e non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Isola del Giglio
Isola del Giglio
Cronaca
31 Agosto 2026
Momenti di apprensione questa mattina all'Isola del Giglio per le ricerche di un ragazzo di 15 anni, che ha perso il contatto con il padre durante un'escursione in apnea. L'episodio [...]
Isola del Giglio
Cronaca
30 Settembre 2025
Un 36enne e un 42enne sono in gravi condizioni in ospedale a Grosseto. I due, entrambi sub, sono in camera iperbarica in seguito a un'immersione nelle acque dell'Isola del Giglio, [...]
Isola del Giglio
Cronaca
3 Marzo 2025
Martedì 4 marzo Francesco Schettino, l'ex comandante della Costa Concordia condannato a 16 di reclusione per la tragedia del Giglio, si presenterà davanti al Tribunale di Sorveglianza di Roma per [...]
<< Indietro