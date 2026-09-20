Negozi allagati a Empoli: protesta dei commercianti davanti al Comune

Negozi chiusi per due ore e commercianti in protesta davanti al Comune di Empoli dopo gli allagamenti provocati dall’ondata di maltempo che giovedì scorso ha colpito la città.

Come si legge sulle colonne de La Nazione, la mobilitazione è in programma giovedì 24 settembre, dalle 16 alle 18, quando gli esercizi aderenti abbasseranno le saracinesche per chiedere interventi sul sistema fognario e sulla manutenzione del centro storico.

A far scattare la protesta sono state le conseguenze delle intense precipitazioni che hanno interessato Empoli, con 75 millimetri di pioggia caduti in circa un’ora. Oltre a strade, sottopassi, frazioni e scantinati, l’acqua ha invaso numerose attività commerciali del centro provocando danni.

L’iniziativa, partita spontaneamente da alcuni esercenti e promossa attraverso una raccolta firme, ha già superato le 40 adesioni, mentre altri commercianti devono ancora essere coinvolti.

L’obiettivo dei commercianti è ottenere un piano di interventi che affronti le criticità e riduca il rischio di nuovi allagamenti. Una richiesta di provvedimenti era arrivata anche da Confesercenti Empolese Valdelsa, che dopo il maltempo aveva sollecitato un confronto urgente con l’amministrazione comunale.

Sul tema sono intervenuti anche i comitati riuniti nell’Unione cittadini alluvionati – Alluvionati 14 Marzo, Alluvionati Carraia, Alluvionati San Martino-Serravalle, Alluvionati Santa Maria e Trasparenza per Empoli – e diverse forze politiche.

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