Ritrovato il giovane di Montelupo scomparso

È stato ritrovato il giovane di Montelupo del quale si erano perse le tracce dalla tarda serata di sabato 19 settembre. La notizia del ritrovamento è arrivata intorno alle 18.05 di oggi, dopo ore di ricerche.

Per rintracciare il giovane la Prefettura di Firenze aveva attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

Il giovane si era allontanato dalla propria abitazione nella tarda serata di sabato. Un primo avvistamento era stato segnalato nella notte tra il 19 e il 20 settembre nella zona di Villanova di Empoli, nei pressi del circolo tennis, mentre si dirigeva verso via Sotto Poggio per San Donato.

Successivamente era emerso un nuovo elemento: intorno alle 10 di domenica mattina il 28enne era stato avvistato nella zona dell’ospedale San Giuseppe di Empoli.

Le ricerche, affidate ai carabinieri della stazione di Montelupo Fiorentino, sono proseguite nel corso della giornata fino alla notizia del ritrovamento, arrivata poco dopo le 18.

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