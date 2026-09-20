Scomparsa una donna di 65 anni a Campi Bisenzio

Sono in corso le ricerche di Zhang Xiulian, cittadina cinese di 65 anni residente a Campi Bisenzio, scomparsa dopo essersi allontanata dalla propria abitazione. La Prefettura di Firenze ha attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse dopo la denuncia presentata dai familiari.

La donna si è allontanata dalla casa di via XXV Aprile intorno alle 13.15 di sabato 19 settembre. Secondo quanto riferito, si trova in una condizione di particolare fragilità a causa di problematiche cognitive che già in passato le avrebbero provocato difficoltà nell’orientarsi e nel riuscire a fare ritorno a casa.

Zhang Xiulian è alta circa 156 centimetri, pesa circa 45 chili e ha una corporatura esile, capelli neri e occhi marroni. Presenta inoltre un neo leggermente sporgente sopra la bocca. Al momento della scomparsa indossava un cappellino sportivo blu e nero con la scritta “Italia” e il tricolore, un maglioncino nero con girocollo beige, una maglia rossa, pantaloni neri, sandali beige/oro e calzini blu. Aveva con sé una borsa a scacchi beige e marrone, mentre non aveva telefono cellulare, documenti o denaro.

I familiari hanno riferito che la donna era solita frequentare alcuni parchi di Campi Bisenzio, in particolare quello dietro il supermercato Lidl tra via Petrarca e via Guinizelli, l’area verde adiacente all’Esselunga nei pressi di via Carlo Cattaneo e il parco davanti alla scuola primaria “Pablo Neruda” in via Villa.

Le ricerche sono affidate ai carabinieri della stazione di Campi Bisenzio e sono attualmente in corso. Chiunque avvisti la donna o disponga di informazioni utili per rintracciarla è invitato a contattare immediatamente il Numero unico di emergenza 112.

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