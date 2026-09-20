Scontro frontale tra due auto a Monteverdi Marittimo

Scontro frontale tra due auto nella notte a Monteverdi Marittimo, in provincia di Pisa. L’incidente è avvenuto in via Maremmana, dove intorno alle 1.30 è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Pisa.

Per cause ancora in corso di accertamento, le due vetture si sono scontrate frontalmente. All’arrivo dei soccorritori, le persone coinvolte erano già fuori dagli abitacoli e sono state prese in carico dal personale sanitario del 118.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei due veicoli, entrambi alimentati a benzina, e dell’area interessata dall’incidente, collaborando con i sanitari e con le forze dell’ordine intervenute sul posto. La dinamica dello scontro è in corso di ricostruzione.

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