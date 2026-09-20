Sostanza oleosa incendiata sulla variante di Pontetetto

Una grande quantità di sostanza oleosa sarebbe stata sparsa intenzionalmente sulle carreggiate della variante di Pontetetto, a Lucca, e poi incendiata. È quanto emerge dai primi rilievi effettuati dopo l’intervento dei vigili del fuoco, scattato intorno all’1.20 della notte del 20 settembre.

L’incendio ha interessato la strada nel tratto all’altezza del canale Ozzeri e di via di Vicopelago. Poco dopo, intorno all’1.30, sono arrivati sul posto anche gli operai della reperibilità del Comune di Lucca. Il dirigente di turno ha disposto la chiusura al traffico dell’intera strada fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Terminate le operazioni di spegnimento, sono iniziate quelle di bonifica, condotte in collaborazione con Sistema Ambiente e rese particolarmente complesse dalle dimensioni della chiazza oleosa presente sulla carreggiata.

La strada dovrebbe rimanere chiusa fino al pomeriggio di oggi, 20 settembre. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per effettuare i rilievi e gli accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto.