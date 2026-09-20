Studiosi e ricercatori a San Miniato: dibattito su agricoltura e ambiente nel Medioevo

Studiosi, ricercatori di Atenei italiani e stranieri, studenti universitari a confronto per il XXXIII Seminario residenziale del Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medio Evo.

Dopo la breve pausa estiva, riprendono a pieno ritmo e con rinnovato entusiasmo le iniziative culturali del Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medio Evo con il XXXIII Seminario residenziale di Studi su un tema di particolare interesse, legato anche alla storia della città di San Miniato e del suo territorio. Saranno, infatti, affrontate problematiche di natura ambientale, con risvolti profondi nell’attualità, e legate allo sviluppo agricolo nel Medio Evo.

Il Seminario dal titolo “Fonti e studi sulla storia dell’agricoltura e dell’ambiente”, che si aprirà mercoledì 23 settembre alle ore 15.30 a Palazzo Grifoni, prestigiosa sede della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, dopo i saluti delle Autorità, vedrà l’intervento di illustri Professori Universitari provenienti non solo da innumerevoli Atenei italiani (Siena, Firenze, Roma La Sapienza, Roma Tor Vergata, Udine e Trieste, Milano, Bergamo, Napoli Federico II, Salerno, Bari Aldo Moro, Palermo), ma anche da Università francesi e spagnole (Normandia, Valencia), così da offrire un panorama ampio di ricerche le più attuali e aggiornate, favorendo, nel contempo, confronti critici ad ampio raggio.

Al Seminario prenderanno parte 9 tra dottorandi e studenti universitari vincitori di borsa di studio grazie al sostegno specifico della Fondazione Mario Marianelli, a cui va il ringraziamento del Centro Studi, che ha modo così di far incontrare e confrontare tra loro giovani con studiosi esperti di Tardo Medio Evo, di far loro presentare i propri lavori di ricerca ottenendo suggerimenti, valutazioni critiche, apporti costruttivi . Fondamentale è poi il sostegno finanziario della Fondazione CR di San Miniato col suo Presidente Avvocato Giovanni Urti, che ha mantenuto l’impegno di fare di Palazzo Grifoni un punto di incontro e collaborazione tra tutte le Associazioni culturali del territorio, un vero e proprio Polo culturale, della cui ospitalità si avvale lo stesso Centro Studi.

Il Seminario potrà essere seguito anche a distanza in diretta streaming sulla pagina YouTube del Centro Studi e occuperà i giorni di mercoledì 23 pomeriggio, giovedì 24, venerdì 25 per chiudersi sabato 26 settembre alle ore 13.

Fonte: Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medio Evo