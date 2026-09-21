Allagamenti Empoli, l'Amministrazione ai commercianti: "Tavolo congiunto e patto condiviso"

"L'amministrazione comunale di Empoli da sempre ascolta e accoglie le istanze del commercio. Molte delle ultime iniziative messe in campo da questa amministrazione sono nate da un confronto e da proposte delle categorie: i vigili a piedi in centro, i nuovi eventi del Luglio Empolese, la destagionalizzazione degli eventi per un centro storico vivo sempre, Antiquari in Centro in piazza Farinata degli Uberti, il servizio di pulizia mirata per gli angoli del Giro svolto due volte a settimana da Plures Alia e molto altro", così in una nota il Comune di Empoli che chiede un incontro con i commercianti dopo gli allagamenti dello scorso 17 settembre.

L'amministrazione "ha letto pubblicamente l'appello di sciopero di 14 commercianti e comprende che quello attuale è un momento complicato e che lo sconforto è giustificabile. La risposta giusta è fare squadra e lavorare insieme. Invitiamo a stare uniti e parlarsi e apre verso una proposta costruttiva, verso la quale auspica la massima partecipazione possibile: giovedì pomeriggio, durante la serrata, usiamo quel tempo per un dialogo proficuo".

"Riuniamo attorno a un tavolo i firmatari con CNA, Confesercenti, Confcommercio e Associazione Centro Storico per fare il punto e scrivere un documento con impegni chiari e misurabili. Da lì nasceranno le basi per un tavolo permanente.



Alle 16, orario di chiusura dei commercianti firmatari dell’appello, si riunirà il tavolo a cui parteciperà la giunta, il sindaco, la Polizia Locale, l'Ufficio Tecnico e la Protezione Civile. Il tavolo potrà discutere di ogni aspetto critico e di proposte. L’amministrazione invita ad usare le due ore dello sciopero per un dialogo aperto e franco. All’incontro sono stati invitati i 14 firmatari dello sciopero e tutte le associazioni di categoria. L’amministrazione auspica la partecipazione e adesione di tutti".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa