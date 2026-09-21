Anagrafe Pisa, dal 1° ottobre pratiche di residenza su appuntamento alla Sesta Porta

Dal 1° ottobre cambiano le modalità di accesso ad alcuni servizi degli Uffici Anagrafe del Comune di Pisa. Le novità riguardano le pratiche di residenza alla Sesta Porta, per le quali sarà necessario prenotare un appuntamento, e il rilascio della Carta d’identità elettronica (CIE): la prenotazione sarà estesa anche alle sedi decentrate di Riglione e Don Bosco e sarà quindi disponibile in tutte le sedi anagrafiche del Comune.

Pratiche di residenza alla Sesta Porta. Dal 1° ottobre le pratiche relative alla residenza nella sede centrale dell’Anagrafe alla Sesta Porta (via Battisti, 53) saranno effettuate su appuntamento. La prenotazione potrà essere effettuata online attraverso il servizio disponibile nella home page del sito istituzionale del Comune di Pisa. Sarà inoltre possibile richiedere un appuntamento scrivendo all’indirizzo anagrafe@comune.pisa.it oppure tramite Pec a comune.pisa.anagrafe@pec.it.

Carta d’identità elettronica. Dal 1° ottobre sarà possibile prenotare l’appuntamento per il rilascio della CIE anche nelle sedi decentrate di Riglione (piazza della Fornace) e Don Bosco (Largo Petrarca). La prenotazione della CIE sarà così disponibile in tutte le sedi anagrafiche: Sesta Porta, Riglione, Marina di Pisa e Don Bosco. Resta comunque previsto, secondo le modalità e i limiti di accesso delle singole sedi, anche il ricevimento libero. Per prenotare la CIE è necessario utilizzare il portale del Ministero dell’Interno, raggiungibile attraverso il collegamento presente sul sito del Comune di Pisa o all’indirizzo www.prenotazionicie.interno.gov.it.

"Con queste nuove modalità – dichiara l’assessore ai servizi demografici del Comune di Pisa, Amanuel Sikera – estendiamo la possibilità di fruire dei servizi comunali evitando file e attese, secondo un percorso già avviato con il rilascio delle Carte d’identità. La prenotazione dell’appuntamento si è infatti dimostrata una modalità più agevole per accedere al servizio di rilascio della Carta d’identità elettronica, già attiva e sperimentata nelle sedi della Sesta Porta e di Marina di Pisa. Da ottobre sarà possibile prenotare la CIE anche nelle sedi distaccate di Riglione e Don Bosco, arrivando così a poter programmare l’appuntamento in tutte le sedi anagrafiche, secondo le necessità dei cittadini. Allo stesso modo, da ottobre lo sportello delle residenze alla Sesta Porta consentirà di programmare il proprio appuntamento per svolgere le pratiche, scegliendo il giorno e l’orario ed evitando così di dover restare in fila. Nei mesi scorsi, le aperture straordinarie per il rilascio della Carta d’identità elettronica hanno dimostrato quanto la modalità su prenotazione sia funzionale e utilizzata: abbiamo registrato giornate con tutti gli appuntamenti prenotati, dalle 8 alle 18, con un flusso ordinato di utenti che hanno potuto svolgere le pratiche in maniera più rapida. Sulla base di questa esperienza, abbiamo deciso di estendere la prenotazione anche allo sportello residenze alla Sesta Porta e al servizio CIE nelle sedi distaccate, che continueranno comunque a prevedere il rilascio della carta d’identità anche con accesso libero. Le pratiche relative alle residenze restano invece ad accesso libero in tutte le sedi distaccate, dove il flusso è ben gestibile. Manteniamo un costante monitoraggio e ove dovessimo riscontrarne la necessità, siamo già pronti ad estendere il servizio su appuntamento anche ad altri uffici oltre alla Sesta Porta".

Sedi e orari dei servizi anagrafici. Gli sportelli dei servizi anagrafici del Comune di Pisa sono distribuiti su quattro sedi: la sede centrale della Sesta Porta e le sedi decentrate di Riglione, Marina di Pisa e Don Bosco.

Alla Sesta Porta (via Battisti, 53) sono disponibili il rilascio dei documenti di identità, i certificati anagrafici e le autentiche di firma, il rilascio prioritario di PIN e PUK di recupero per la Carta d’identità elettronica, le pratiche di residenza, i servizi di toponomastica e AIRE, i certificati di stato civile e gli uffici relativi a decessi, matrimoni e pubblicazioni di matrimonio, unioni civili, separazioni e divorzi, nascite, cambi di nome e adozioni, cittadinanze e statistica. Lo sportello Anagrafe, per carte d’identità, certificati e autentiche di firma, riceve sia su appuntamento sia con accesso libero, con un numero massimo di accessi, dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.00, con orario anche pomeridiano il martedì e giovedì (dalle 14.30 alle 16). Per le pratiche di residenza, dal 1° ottobre sarà invece necessario prenotare l’appuntamento. Per gli altri uffici è previsto il ricevimento libero negli stessi orari; l’Ufficio decessi è aperto anche il sabato mattina.

La sede decentrata di Riglione (piazza della Fornace) offre il rilascio dei documenti di identità, certificati anagrafici e autentiche di firma, rilascio prioritario di PIN e PUK, pratiche di residenza, certificati di stato civile, servizi relativi a matrimoni, nascite e decessi, consegna di notifiche di atti e attività dell’Ufficio statistica. Il ricevimento libero è dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, con orario anche pomeridiano martedì e giovedì dalle 15 alle 16.30. Per il rilascio della CIE sarà possibile prenotare l’appuntamento a partire dal 1° ottobre.

La sede decentrata di Marina di Pisa (via C. Guidi, 2/A) sono disponibili il rilascio dei documenti di identità, certificati anagrafici e autentiche di firma, rilascio prioritario di PIN e PUK, pratiche di residenza, consegna di notifiche di atti e consegna dei certificati di stato civile. L’apertura è dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e nel pomeriggio il martedì e giovedì, dalle 15 alle 16.30. Per il rilascio della CIE è già possibile accedere anche su appuntamento.

La sede decentrata Don Bosco (Largo Petrarca), offre il rilascio dei documenti di identità, certificati anagrafici e autentiche di firma, rilascio prioritario di PIN e PUK, pratiche di residenza e consegna dei certificati di stato civile. Il ricevimento libero è dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15 alle 16.30. Per il rilascio della CIE sarà possibile prenotare l’appuntamento a partire dal 1° ottobre.

Per richiedere informazioni è attivo il numero telefonico 366 3481048 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.00.

Nell’ambito della riorganizzazione dei servizi e per facilitare l’accesso agli uffici della sede centrale della Sesta Porta, è stata inoltre modificata e integrata la cartellonistica presente all’interno della struttura in via Battisti, in collaborazione con Patrimonio Pisa. Nei punti di accesso alla sede, ai piani e all’interno degli ascensori sono state rese più organiche e chiare le indicazioni relative ai diversi uffici. La nuova segnaletica comprende anche mappe per facilitare l’orientamento dell’utenza all’interno dell’edificio.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa