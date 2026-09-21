Arrivata a Marina di Carrara la Ocean Viking: a bordo 23 persone

Cronaca Carrara
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Porto Marina di Carrara

Si tratta del 24esimo sbarco di una nave ong nel porto apuano da gennaio 2023

Questa mattina alle 7.30 è arrivata nel porto di Marina di Carrara la Ocean Viking, nave di Sos Mediterranée, con a bordo 23 persone soccorse nel Mediterraneo meridionale. Tra loro, come comunica la ong, ci sono cinque donne e diversi minori non accompagnati. Il gruppo era stato soccorso a bordo di un gommone al largo della zona Sar libica, senza rifornimenti a bordo. Dopo l'attracco alla banchina Fiorillo del porto sono subito iniziate le operazioni coordinate dalla Prefettura di Massa Carrara: i migranti sono stati accompagnati al padiglione C del complesso di Imm-CarraraFiere, per il primo soccorso e le procedure di identificazione. Successivamente saranno trasferiti nelle strutture di accoglienza individuate dalle autorità.

Si tratta del quarto sbarco nel porto apuano dall'inizio del 2026. "Trovo abbastanza assurdo mandare 23 persone a Marina di Carrara, prima di arrivare a Marina di Carrara di porti ce ne sono molti altri. È una politica che noi non condividiamo, però noi faremo la nostra parte come sempre" ha detto la vicesindaca di Carrara Roberta Crudeli, presente questa mattina all'arrivo della Ocean Viking. Crudeli ha ricordato che quello di oggi "è il 24esimo sbarco di una nave" ong a Marina di Carrara dal gennaio 2023. Con le 23 persone di oggi sale a 2.516 il numero complessivo dei migranti arrivati nel porto. "Il nostro comune è sempre stato accogliente e solidale" ha aggiunto la vicesindaca, "faremo come sempre tutto quanto ci compete".

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