Chiusura per lavori per la Funicolare di Certaldo

Autolinee Toscane informa che ̀ la Funicolare di Certaldo resterà temporaneamente chiusa, dalle . ., per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione.
Durante il fermo sarà garantito il , con le consuete modalità.
La navetta sarà in partenza da per raggiungere .
Al termine dei lavori, il servizio della Funicolare tornerà regolare.
Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa
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