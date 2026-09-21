Cocaina nel plantare delle ciabatte, arrestato a Viareggio

Nel plantare delle ciabatte aveva nascosto trentanove dosi di cocaina per un totale di quarantadue grammi. Un 42enne di origini marocchine è stato arrestato dalla polizia a Viareggio.

Il valore di mercato dello stupefacente è stato stimato in diverse migliaia di euro. L'intervento degli agenti ha portato anche al sequestro di 10 grammi di hashish e alla denuncia di un 24enne.

L'arrestato era stato notato dai poliziotti nei giardinetti di piazza Dante, davanti alla stazione, seduto insieme al 24enne. Gli agenti sono intervenuti quando uno dei due si è allontanato per nascondere un piccolo involucro per poi tornare alla panchina. L'involucro, recuperato, aveva dentro i 10 grammi di hashish, il cui possesso è stato addebitato al 24enne.

Riguardo al 42enne, nello zaino che aveva con sé non c'era droga ma 320 euro. L'attenzione è poi caduta sullo spessore del plantare delle ciabatte che aveva ai piedi, dove era nascosto lo stupefacente.

Notizie correlate