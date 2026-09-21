'Connessioni d’autore' a Empoli, si chiude con Filippo Martelli

Sarà Filippo Martelli & Quartetto Oversea a chiudere, giovedì 24 settembre alle 21.15, la prima edizione di “Connessioni d’autore – Musica, storie e incontri nel cuore di Empoli”, la rassegna promossa da Il Contrappunto con il sostegno di NUOVOIMAIE.

L’appuntamento, a ingresso gratuito, si terrà al Teatro Il Momento e porterà in scena Tra suono e immaginazione, un progetto che mette in dialogo la musica pop e la dimensione orchestrale.

Pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra, Filippo Martelli ha iniziato la propria carriera negli anni Novanta collaborando con alcuni dei grandi protagonisti della musica italiana, tra cui Raf, Paolo Vallesi e Laura Pausini, accompagnando quest’ultima anche in un tour internazionale. Nel corso della sua carriera ha lavorato inoltre con Anna Oxa, Pooh, Irene Grandi e alla realizzazione delle colonne sonore dei film di Francesco Nuti.

Nel 2000 fonda la Oversea Orchestra, ensemble d’archi di cui è direttore e arrangiatore, con il quale realizza produzioni discografiche e live per numerosi artisti italiani.

A Empoli proporrà un repertorio di brani di matrice pop riletti attraverso arrangiamenti orchestrali, accompagnati dalla presenza del quartetto d’archi. Un progetto che unisce eleganza e energia e invita il pubblico a lasciarsi trasportare dalla dimensione melodica ed emotiva della musica.

Con questo appuntamento si chiude la prima edizione di “Connessioni d’autore”, nata per portare a Empoli nuovi artisti, nuovi repertori e nuovi linguaggi, offrendo al pubblico quattro occasioni gratuite di ascolto dal vivo.

Teatro Il Momento, via del Giglio 59, Empoli – ore 21.15.

Ingresso gratuito.

Fonte: Ufficio Stampa

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